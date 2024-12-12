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Энергетики: сколько можно пить без риска для здоровья

1:34
Наука

Энергетические напитки давно стали популярным способом борьбы с усталостью, но их чрезмерное употребление может серьёзно навредить здоровью. О правилах безопасного потребления рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD София Кардашова в интервью "Газете.Ru".

Энергетики
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Энергетики

По словам эксперта, допустимо пить не более 250 мл энергетика в день. Однако важно учитывать, что такие напитки нельзя сочетать:

  • с физической нагрузкой, так как это создаёт чрезмерную нагрузку на сердце;
  • с кофе, зелёным или чёрным чаем из-за риска переизбытка кофеина;
  • в период беременности и лактации, когда употребление энергетиков категорически запрещено.

После приёма энергетика нужно высыпаться, чтобы восстановить потраченные ресурсы организма. Врачи советуют ограничивать употребление напитков до 2-3 порций в неделю, давая телу время на восстановление.

Энергетики стимулируют сердцебиение, повышают артериальное давление и могут привести к серьёзным последствиям:

  • У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями они способны спровоцировать инфаркты и другие проблемы.
  • Постоянный переизбыток кофеина нарушает водно-солевой баланс, вызывая обезвоживание и вымывание полезных солей.

София Кардашова подчеркнула, что энергетики не приносят организму дополнительных сил. Они лишь истощают внутренние запасы энергии, что может привести к переутомлению.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — это тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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