Открытие редкой кометы: ключ к эволюции Солнечной системы

Американские астрономы раскрыли секрет загадочного объекта, обнаруженного в главном поясе астероидов. Комета 456P/PANSTARRS, активно испаряющая лед при приближении к Солнцу, оказалась редким небесным телом. Результаты исследования опубликованы на портале IOPscience.
Что такое кометы главного пояса
Кометы главного пояса — это уникальные объекты, расположенные между орбитами Марса и Юпитера. В отличие от классических комет, которые обитают на окраинах Солнечной системы, эти тела находятся ближе к Солнцу. Тепло активирует их ледяные запасы, создавая пылевые хвосты и облака, характерные для комет.
Как раскрыли тайну 456P/PANSTARRS
В октябре 2024 года учёные наблюдали объект с помощью телескопов Magellan Baade и Lowell Discovery. Они зафиксировали повторяющиеся пылевые выбросы, вызванные испарением льда. Анализ показал, что активность 456P/PANSTARRS не связана с единичными событиями, например, столкновениями. Это позволило классифицировать объект как изначально ледяное тело, схожее с кометами внешней Солнечной системы.
Почему это открытие важно
Изучение таких объектов помогает понять, как распределён лёд в Солнечной системе. Кометы главного пояса дают подсказки о происхождении и эволюции ледяных тел, а также о динамике астероидного пояса. На данный момент известны лишь несколько подобных объектов, но их наблюдение может стать ключом к разгадке более крупных космических тайн.
Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs - "волосатый", "косматый") — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.
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