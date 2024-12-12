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Открытие редкой кометы: ключ к эволюции Солнечной системы

1:48
Наука

Американские астрономы раскрыли секрет загадочного объекта, обнаруженного в главном поясе астероидов. Комета 456P/PANSTARRS, активно испаряющая лед при приближении к Солнцу, оказалась редким небесным телом. Результаты исследования опубликованы на портале IOPscience.

Комета Понса-Брукса
Фото: Wikimedia Commons by Nielander, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Комета Понса-Брукса

Что такое кометы главного пояса

Кометы главного пояса — это уникальные объекты, расположенные между орбитами Марса и Юпитера. В отличие от классических комет, которые обитают на окраинах Солнечной системы, эти тела находятся ближе к Солнцу. Тепло активирует их ледяные запасы, создавая пылевые хвосты и облака, характерные для комет.

Как раскрыли тайну 456P/PANSTARRS

В октябре 2024 года учёные наблюдали объект с помощью телескопов Magellan Baade и Lowell Discovery. Они зафиксировали повторяющиеся пылевые выбросы, вызванные испарением льда. Анализ показал, что активность 456P/PANSTARRS не связана с единичными событиями, например, столкновениями. Это позволило классифицировать объект как изначально ледяное тело, схожее с кометами внешней Солнечной системы.

Почему это открытие важно

Изучение таких объектов помогает понять, как распределён лёд в Солнечной системе. Кометы главного пояса дают подсказки о происхождении и эволюции ледяных тел, а также о динамике астероидного пояса. На данный момент известны лишь несколько подобных объектов, но их наблюдение может стать ключом к разгадке более крупных космических тайн.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs - "волосатый", "косматый") — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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