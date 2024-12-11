Два года жизни в чашке кофе: сколько пить для эффекта

Четыре чашки кофе в день могут продлить жизнь почти на два года. К такому выводу пришли учёные из Португальского Центра нейробиологии и клеточной биологии. Их исследование, опубликованное в Ageing Research Reviews (ARR), анализирует влияние кофе на продолжительность жизни.
Анализ 85 научных работ, включающих сотни тысяч участников по всему миру, показал, что регулярное употребление кофе связано с увеличением продолжительности жизни на 1,84 года (год и 11 месяцев) по сравнению с теми, кто не пьёт этот напиток.
Рекомендуемая доза — четыре чашки в день.
Основным секретом долголетия, по мнению исследователей, является уникальный состав кофе, который:
Поддерживает работу сердечно-сосудистой, психической, мышечной и иммунной систем.
Снижает риск таких заболеваний, как инсульты, инфаркты, диабет, деменция, депрессия и некоторые виды рака.
Ключевую роль играют антиоксиданты, содержащиеся в кофе.
Эти вещества защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами, что позволяет замедлить процессы старения.
Учёные подчёркивают, что кофе не является единственным фактором долголетия. Его польза значительно возрастает в сочетании с другими элементами здорового образа жизни: правильным питанием, физической активностью и отказом от вредных привычек.
"В условиях старения населения исследование факторов, которые способствуют не только увеличению продолжительности, но и улучшению качества жизни, становится особенно важным", — заявили авторы исследования.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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