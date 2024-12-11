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Скрытая опасность гипертонии: что нужно знать каждому

2:00
Наука

Инсульт принято связывать с высоким кровяным давлением, но учёные из Университета штата Алабама показали, что не само наличие гипертонии, а её длительное воздействие на организм играет решающую роль в увеличении риска. Результаты исследования, опубликованные в журнале Stroke, открывают новый взгляд на проблему.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

В исследовании приняли участие более 27 тысяч взрослых американцев со средним возрастом 65 лет. Учёные собрали данные о здоровье, уровне артериального давления и образе жизни участников, после чего вели наблюдения в течение 12,4 лет.

Ключевым выводом стало то, что продолжительность гипертонии напрямую связана как с необходимостью более интенсивной медикаментозной терапии, так и с риском инсульта.

Например:

  • Те, кто страдал гипертонией менее пяти лет, принимали в среднем 1,68 класса препаратов.
  • Для людей с гипертонией свыше 20 лет эта цифра возросла до 2,28 класса.

Чем дольше гипертония воздействует на организм, тем выше вероятность нарушения мозгового кровообращения. В цифрах это выглядит так:

  • У людей с гипертонией менее пяти лет риск инсульта повышается на 31% по сравнению с нормальным давлением.
  • При продолжительности от 6 до 20 лет вероятность инсульта возрастает на 50%.
  • Если гипертония длится более 20 лет, риск увеличивается на 67%.

Учёные подчёркивают: сегодня усилия здравоохранения в основном направлены на нормализацию давления, однако основное повреждение организму наносит именно длительное воздействие гипертонии. Это ставит перед медициной задачу не только контроля уровня давления, но и снижения общего времени влияния этого состояния на организм.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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