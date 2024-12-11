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Тайна древнейшего лунного кратера, скрывавшаяся 4 миллиарда лет

1:34
Наука

Ученые из Университета Мэриленда сделали неожиданное открытие: древнейший кратер Луны — бассейн Южный полюс — Эйткен, возраст которого оценивается в 4 миллиарда лет, имеет более круглую форму, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Полнолуние
Фото: flickr.com by halfrain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Полнолуние

Ранее ученые полагали, что бассейн Южный полюс — Эйткен образовался в результате удара под острым углом, что привело бы к его вытянутой эллиптической форме. Однако новые данные показывают, что удар произошел под более вертикальным углом. Это сделало кратер круглее, а обломки пород из недр Луны распределились равномерно.

Таким образом, открываются уникальные возможности для изучения древних пород мантии и коры Луны.

"Наши результаты могут сыграть ключевую роль в понимании эволюции Луны и всей Солнечной системы", — отметил профессор Ханнес Бернхардт, ведущий автор исследования.

Индийский аппарат Chandrayaan-3 недавно обнаружил минералы, которые, вероятно, связаны с материалами мантии, в районе Южного полюса Луны. Эти данные согласуются с гипотезой о вертикальном ударе, укрепляя выводы исследования.

Это открытие не только меняет представления о формировании Луны, но и может повлиять на планирование будущих миссий. Возможность изучения равномерно распределенных пород недр Луны открывает перспективы для новых научных прорывов.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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