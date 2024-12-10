На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса

10 декабря 2024 года учёные зарегистрировали мощную вспышку рентгеновского излучения высокоэнергетического класса M на Солнце.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ is licensed under public domain Солнце (снимок их космоса 11 апреля)

Это явление произошло в 09:48 по московскому времени и имело силу M6.4. Продолжительность вспышки составила 19 минут. После её завершения специалисты отметили сбои в КВ-радиосвязи, сообщила Гелиогеофизическая служба "ИПГ".

Солнечные вспышки классифицируются на пять категорий в зависимости от уровня рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Наименьший класс — A0.0 соответствует 10 нановаттам на квадратный метр, что измеряется на орбите Земли. С каждой последующей буквой интенсивность излучения увеличивается в десять раз.

Сильные вспышки зачастую сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигнув нашей планеты, могут провоцировать магнитные бури. Эти бури способны нарушать работу спутников, навигационных систем и создавать помехи в радиосвязи.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.Наряду с суббурями, геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности.

