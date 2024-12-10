Зима в Петербурге откладывается: город ожидает потепление

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

По данным Михаила Леуса, ведущего специалиста погодного центра "Фобос", начало зимы в Санкт-Петербурге вновь будет отсрочено из-за влияния теплого сектора циклонического вихря, центр которого расположен над Новой Землей. Об этом сообщает rosbalt.ru.

Фото: Flickr: Japanese Maple II by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мороз после оттепели

Согласно прогнозу, 10 декабря к городу на Неве приблизятся атлантические воздушные массы, нагретые Гольфстримом. В результате в Петербурге ожидается пасмурная погода с возможными осадками в некоторых районах, а утром возможна гололедица.

Температурный режим в городе останется положительным и будет колебаться в диапазоне от +2 до +4 градусов. В Ленинградской области температура воздуха будет варьироваться от -1 до +4 градусов. Кроме того, в регионе прогнозируется холодный западный ветер и повышенное атмосферное давление, достигающее 764 мм рт. ст.

На следующий день, 11 декабря, в Петербурге ожидается ветреная погода, а температура воздуха останется на прежнем уровне.

Уточнения

Гольфстри́м — тёплое морское течение в Атлантическом океане.

