Исследование из Шаньдуна: новые подходы к управлению урожаем

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские исследователи представили робота, способного идентифицировать растения на разных стадиях роста благодаря прикосновениям к их листьям специальным электродом.

Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трактор в пшеничном поле

Разработка позволяет измерять свойства, недоступные визуальным методам, такие как текстура поверхности или содержание воды.

Робот успешно классифицировал 10 видов растений с точностью 97,7%, а листья цветущей баухинии — со стопроцентной точностью на всех стадиях роста.

"Этот инструмент может изменить подход к сельскому хозяйству", — говорит Чжунцян Сун, доцента Первого медицинского университета Шаньдуна.

С его помощью фермеры и учёные смогут оптимизировать уход за растениями, включая управление водными ресурсами, удобрениями и борьбу с вредителями. Также робот способен выявлять заболевания растений на ранних стадиях, что имеет ключевое значение для продовольственной безопасности.

В отличие от визуальных технологий, ограниченных факторами вроде освещения и погодных условий, новый робот использует методики, вдохновлённые человеческой кожей.

Прикосновение электрода к листу фиксирует данные о способности растения аккумулировать заряд, электропроводности и плотности контакта. Эти параметры обрабатываются алгоритмом машинного обучения для точной классификации видов и стадий роста.

Несмотря на широкий потенциал, устройство ещё нуждается в доработке. Например, его текущая конструкция не подходит для работы с растениями со сложной формой листьев, такими как колючки.

В будущем учёные планируют улучшить функциональность и увеличить базу данных, чтобы расширить число идентифицируемых растений.

В перспективе робот сможет работать автономно, отображая результаты анализа в реальном времени.

Уточнения

Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности. В мировом сельском хозяйстве занято около 1 млрд экономически активного населения (ЭАН).

