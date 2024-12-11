Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бактерии в слюне собаки: почему они представляют угрозу
Скрытая угроза фастфуда: еда, которая крадёт вашу молодость
Как избежать потерь: инвентарь с дачи, который не должен остаться на улице
Какие новые тарифы на эвакуацию и штрафстоянки ждут московских водителей с 1 января
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Кошки и их девять жизней: миф, который стал реальностью
Как сильно подорожало жильё в Казахстане? Прогнозы экспертов
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Горчица — суперфуд или опасная приправа

Что скрывается за пределами нашей расширяющейся Вселенной

Наука

Когда вы готовите маффины, тесто расширяется в форме, увеличиваясь в объёме и расталкивая чернику или шоколадную крошку.

вселенная
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI)
вселенная

Расширение Вселенной работает схожим образом, с одной разницей: она не "расширяется во что-то" — она просто увеличивается сама по себе. Представьте тесто без формы: только оно само. Так же устроена Вселенная — в ней нет противни.

Эти концепции даже для опытных физиков и астрономов остаются непростыми для восприятия, ведь в повседневной жизни с такими явлениями не сталкиваешься.

Как объясняет профессор физики, подобное сравнимо с вопросом: "Где севернее Северного полюса?". Ученые доказали, что Вселенная расширяется: галактики удаляются друг от друга, и пространство между ними увеличивается.

Это явление подтверждено наблюдениями, в частности, работами Эдвина Хаббла в 1929 году. Однако загадки остаются: что позволяет Вселенной преодолевать гравитацию, удерживающую её вместе, и почему скорость расширения растёт?

Большой взрыв, произошедший 13,8 миллиарда лет назад, положил начало нашей Вселенной. Это не был "взрыв" в обычном понимании, а резкий процесс инфляции, когда вся Вселенная стремительно расширялась.

Постепенно материя и свет сформировались, а пространство остыло, превращаясь в то, что мы наблюдаем сегодня.

Для описания расширения учёные используют образ "воронки расширения": начало в узком конце, символизирующем Большой взрыв, и постепенное увеличение диаметра, отражающее ускорение расширения.

Ключевую роль в этом процессе играет тёмная энергия, составляющая 68% энергии Вселенной. Обычная материя, такая как Земля и звёзды, занимает лишь 5%. Многое о природе тёмной энергии остаётся неизвестным, но она, вероятно, отвечает за ускорение расширения.

Некоторые учёные предполагают существование мультивселенной, где разные модели физики могут объяснить связь квантовой механики и гравитации.

Пока эти гипотезы остаются теоретическими, Вселенная продолжает увеличиваться, увеличивая расстояние между галактиками.

Уточнения

Вселе́нная - не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени. В историческом плане для обозначения "всего пространства" использовались различные слова, включая эквиваленты и варианты из различных языков, такие как "космос", "мир", "небесная сфера".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Последние материалы
Как избежать потерь: инвентарь с дачи, который не должен остаться на улице
Какие новые тарифы на эвакуацию и штрафстоянки ждут московских водителей с 1 января
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Кошки и их девять жизней: миф, который стал реальностью
Как сильно подорожало жильё в Казахстане? Прогнозы экспертов
Что скрывается за пределами нашей расширяющейся Вселенной
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Горчица — суперфуд или опасная приправа
В Паттайе спасли российского туриста, истощённого после долгого заплыва
Основная схема вакцинации кошек и собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.