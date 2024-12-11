Что скрывается за пределами нашей расширяющейся Вселенной

Когда вы готовите маффины, тесто расширяется в форме, увеличиваясь в объёме и расталкивая чернику или шоколадную крошку.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picture_by_Hubble_Space_Telescope_crop.jpg by NASA, ESA, and M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team (STScI) вселенная

Расширение Вселенной работает схожим образом, с одной разницей: она не "расширяется во что-то" — она просто увеличивается сама по себе. Представьте тесто без формы: только оно само. Так же устроена Вселенная — в ней нет противни.

Эти концепции даже для опытных физиков и астрономов остаются непростыми для восприятия, ведь в повседневной жизни с такими явлениями не сталкиваешься.

Как объясняет профессор физики, подобное сравнимо с вопросом: "Где севернее Северного полюса?". Ученые доказали, что Вселенная расширяется: галактики удаляются друг от друга, и пространство между ними увеличивается.

Это явление подтверждено наблюдениями, в частности, работами Эдвина Хаббла в 1929 году. Однако загадки остаются: что позволяет Вселенной преодолевать гравитацию, удерживающую её вместе, и почему скорость расширения растёт?

Большой взрыв, произошедший 13,8 миллиарда лет назад, положил начало нашей Вселенной. Это не был "взрыв" в обычном понимании, а резкий процесс инфляции, когда вся Вселенная стремительно расширялась.

Постепенно материя и свет сформировались, а пространство остыло, превращаясь в то, что мы наблюдаем сегодня.

Для описания расширения учёные используют образ "воронки расширения": начало в узком конце, символизирующем Большой взрыв, и постепенное увеличение диаметра, отражающее ускорение расширения.

Ключевую роль в этом процессе играет тёмная энергия, составляющая 68% энергии Вселенной. Обычная материя, такая как Земля и звёзды, занимает лишь 5%. Многое о природе тёмной энергии остаётся неизвестным, но она, вероятно, отвечает за ускорение расширения.

Некоторые учёные предполагают существование мультивселенной, где разные модели физики могут объяснить связь квантовой механики и гравитации.

Пока эти гипотезы остаются теоретическими, Вселенная продолжает увеличиваться, увеличивая расстояние между галактиками.

Уточнения

Вселе́нная - не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени. В историческом плане для обозначения "всего пространства" использовались различные слова, включая эквиваленты и варианты из различных языков, такие как "космос", "мир", "небесная сфера".

