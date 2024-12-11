Юный газовый гигант теряет атмосферу с рекордной скоростью

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HIP 67522 b — одна из самых редких находок среди экзопланет. Этот газовый гигант, размером сопоставимый с Юпитером, облетает свою звезду за семь земных дней. Однако его плотность составляет менее 2% от плотности Земли — настолько разреженного мира астрономы ещё не видели.

Фото: NASA by R. Hurt (IPAC), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планет HIP 67522 b

Как измерить невидимую массу?

Несколько лет назад планету обнаружили, но определить её массу и плотность оказалось непросто. Учёные, в том числе Па Чиа Тао из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, использовали данные, полученные с помощью обсерваторий и телескопа имени Джеймса Уэбба. Анализ света, проходящего через атмосферу HIP 67522 b, позволил построить модели эволюции таких молодых планет и вычислить её массу.

Результаты показали, что HIP 67522 b — настоящая "планета-пуховка". Её плотность удивительно мала, что указывает на её юный возраст и уникальный состав. Планете всего 17 миллионов лет, что по космическим меркам делает её младенцем.

Ускользающая атмосфера

В течение ближайшего миллиарда лет HIP 67522 b будет терять свою газовую оболочку, постепенно уменьшаясь. Такой процесс помогает учёным понять, как молодые газовые гиганты эволюционируют в зрелые планеты.

"Мы видим уникальный момент в жизни планеты", — отмечают исследователи.

В то время как более зрелые миры приобретают плотность и стабильность, молодые, подобные HIP 67522 b, дают редкий шанс заглянуть в ранние стадии планетарной эволюции.

Что ждёт другие молодые планеты?

Астрономы предполагают, что низкая плотность может быть характерной чертой многих молодых газовых гигантов. Эти данные могут изменить наши представления о формировании планет и их жизненном цикле.

HIP 67522 b открывает перед человечеством новую главу в изучении экзопланет. Наблюдения за такими мирами — это окно в прошлое, где можно увидеть, как формируются звёздные системы и, возможно, жизнь.

Уточнения

Га́зовые гига́нты — планеты-гиганты, состоящие в основном из водорода и гелия.



Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

