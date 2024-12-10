2024 год завершится ярким метеоритным дождём: как и где увидеть чудо

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Сезон астрономических чудес завершает один из лучших метеорных дождей года — Геминиды. В этом году он достигнет своего пика в ночь с 13 на 14 декабря. Хотите насладиться зрелищем? Узнайте, как правильно наблюдать это космическое явление.

Фото: unsplash.com by Greg Rakozy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночное небо над озером Тони-Гроув

Когда и где смотреть

Геминиды начнут активно проявляться вечером 13 декабря, а их максимальная активность ожидается к 3:00 по всемирному времени (10:00 вечера по восточноамериканскому времени). Это означает, что лучше всего метеорный дождь будет виден в Западной Европе и Северной Америке. Радиант, точка, из которой кажутся вылетающими метеоры, находится в созвездии Близнецов, около яркой звезды Кастор. Поэтому наблюдать можно уже поздно вечером, до полуночи.

Однако в этом году есть одно препятствие — почти полная Луна, освещённая на 98%. Её свет может затруднить наблюдение, поэтому лучше выбирать место с минимальным световым загрязнением и постараться спрятать Луну за деревьями или холмами.

Источник метеоров

Геминиды берут своё начало от "каменного кометы" 3200 Фаэтон — объекта, который находится на грани между астероидом и спящим ядром кометы. Его орбита длится всего 1,4 года, что делает Фаэтон уникальным в своём роде. В 2028 году Япония планирует отправить к нему миссию DESTINY+, чтобы изучить объект ближе.

С момента их первого упоминания в 1862 году Геминиды становятся всё более яркими и частыми, обогнав даже знаменитые Персеиды. Сейчас они заслуженно считаются лучшим ежегодным метеорным дождём.

Как подготовиться к наблюдению

Чтобы насладиться метеорным дождём, выполните несколько шагов:

Выберите тёмное место с открытым горизонтом. Наблюдайте не только в ночь пика, но и накануне или после — активность Геминид сохраняется несколько дней. Утренние часы до рассвета подходят лучше всего, так как Луна будет находиться ниже горизонта.

Для тех, кто хочет не только наблюдать, но и запечатлеть это событие, рекомендуется использовать камеру с широким углом обзора и интервалометром. Направьте её на угол 45-90 градусов от радианта, чтобы поймать метеоры в профиль.

Уточнения

Метеори́тный дождь (железный дождь, каменный дождь, огненный дождь) — множественное падение метеоритов (роя метеоритов), вследствие разрушения крупного метеорита в процессе падения на Землю.



Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

