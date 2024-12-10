Крах науки в Аргентине: учёные бегут от нововведений Милея

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Прошел год с тех пор, как Хавьер Милей стал президентом Аргентины, и страна оказалась на грани научного краха. Политика радикального сокращения расходов, направленная на борьбу с инфляцией и дефицитом бюджета, лишила науку финансирования. Учёные покидают страну, а научные учреждения сталкиваются с угрозой закрытия.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хавьер Милей

Исчезновение науки

"Ситуация критическая", — отмечает Хорхе Геффнер, директор Института биомедицинских исследований ретровирусов и СПИДа (INBIRS) в Буэнос-Айресе.

Научный бюджет сократился на треть, зарплаты исследователей, оплачиваемых государством, упали на 30%. По словам Геффнера, около половины сотрудников INBIRS планируют эмигрировать.

"Ещё шесть месяцев таких условий, и научного сообщества в Аргентине не останется", — предупреждает руководитель Института Бальсейро Мариано Кантеро.

"Стратегия бензопилы" в действии

Милей, избранный на фоне обещаний "распилить" бюджет страны, действительно урезал расходы. Хотя инфляция снизилась с 25,5% в декабре прошлого года до 2,7% в октябре, уровень бедности вырос на 11%. Научные проекты оказались в числе первых жертв. Национальное агентство по продвижению исследований практически прекратило работу. Его бывший президент, Алисия Кабальеро, подала в отставку, так как правительство не разрешило использовать даже утверждённый бюджет.

Нападки на науку

Милей открыто критикует научное сообщество, называя его "мошенниками", которые "прячутся за принудительную силу государства". Президент предлагает учёным "выйти на рынок" и доказывать значимость своих исследований без государственного субсидирования.

С момента его вступления в должность Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET) потерял около 140 сотрудников, а количество выдаваемых грантов сократилось вдвое.

Наука на распутье

Сокращения бюджета, исход талантов, идеологическая цензура и отрицание климатических проблем рискуют оставить аргентинскую науку в прошлом. Учёные предупреждают: если ситуация не изменится, страна потеряет десятилетия достижений.

Уточнения

Хавье́р Хера́рдо Миле́й (исп. Javier Gerardo Milei; род. 22 октября 1970, Буэнос-Айрес) — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель.



Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц: 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.

