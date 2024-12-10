Крах науки в Аргентине: учёные бегут от нововведений Милея

Прошел год с тех пор, как Хавьер Милей стал президентом Аргентины, и страна оказалась на грани научного краха. Политика радикального сокращения расходов, направленная на борьбу с инфляцией и дефицитом бюджета, лишила науку финансирования. Учёные покидают страну, а научные учреждения сталкиваются с угрозой закрытия.
"Ситуация критическая", — отмечает Хорхе Геффнер, директор Института биомедицинских исследований ретровирусов и СПИДа (INBIRS) в Буэнос-Айресе.
Научный бюджет сократился на треть, зарплаты исследователей, оплачиваемых государством, упали на 30%. По словам Геффнера, около половины сотрудников INBIRS планируют эмигрировать.
"Ещё шесть месяцев таких условий, и научного сообщества в Аргентине не останется", — предупреждает руководитель Института Бальсейро Мариано Кантеро.
Милей, избранный на фоне обещаний "распилить" бюджет страны, действительно урезал расходы. Хотя инфляция снизилась с 25,5% в декабре прошлого года до 2,7% в октябре, уровень бедности вырос на 11%. Научные проекты оказались в числе первых жертв. Национальное агентство по продвижению исследований практически прекратило работу. Его бывший президент, Алисия Кабальеро, подала в отставку, так как правительство не разрешило использовать даже утверждённый бюджет.
Милей открыто критикует научное сообщество, называя его "мошенниками", которые "прячутся за принудительную силу государства". Президент предлагает учёным "выйти на рынок" и доказывать значимость своих исследований без государственного субсидирования.
С момента его вступления в должность Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET) потерял около 140 сотрудников, а количество выдаваемых грантов сократилось вдвое.
Сокращения бюджета, исход талантов, идеологическая цензура и отрицание климатических проблем рискуют оставить аргентинскую науку в прошлом. Учёные предупреждают: если ситуация не изменится, страна потеряет десятилетия достижений.
Хавье́р Хера́рдо Миле́й (исп. Javier Gerardo Milei; род. 22 октября 1970, Буэнос-Айрес) — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель.
Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц: 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.
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