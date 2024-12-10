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Небесный диск Небры: Что древние знали о звёздах 3800 лет назад

1:56
Наука

Небесный диск Небры, возраст которого оценивается в 3800 лет, снова оказался в центре научных дискуссий. Новый анализ подтвердил его подлинность, опровергнув версию о том, что это более поздняя подделка.

Диск Небры
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Диск Небры

Исследование показало, что диск из бронзы диаметром 30 сантиметров был создан с использованием сложной технологии горячей ковки, невозможной для современных фальсификаторов.

Артефакт был обнаружен в 1999 году неподалёку от города Небра в Германии. Однако его происхождение вызывало споры, так как некоторые эксперты предполагали, что диск был создан гораздо позже и искусственно захоронен вместе с другими предметами.

Учёные реконструировали процесс изготовления диска, проведя металлографический анализ. Он показал, что для создания структуры кристаллов меди применялось нагревание до 700 °C и не менее 10 циклов ковки.

"Эта технология демонстрирует высокий уровень мастерства в металлообработке эпохи бронзы", — отметил Харальд Меллер, археолог.

Металл, использованный для создания диска, был добыт на древнем руднике в Австрийских Альпах, который прекратил работу задолго до предполагаемой даты подделки. Это делает современное происхождение артефакта практически невозможным.

Диск украшен золотыми фигурами, изображающими солнце, луну, звёзды и, возможно, Плеяды — звёздное скопление, которое использовалось для определения смены времён года. Также на диске можно увидеть изображение горизонта и предположительно солнечной лодки.

Находка была признана одной из самых значимых в археологии, а сам артефакт стал символом высокого уровня мастерства и астрономических знаний бронзового века.

Уточнения

Небесный диск из Небры — бронзовый диск диаметром 30 см, покрытый патиной цвета аквамарина, со вставками из золота, изображающими Солнце, Луну и 32 звезды, в том числе скопление Плеяды. С художественной и археологической точек зрения — уникум. По косвенным признакам его принято относить к унетицкой культуре Центральной Европы (ок. XVII века до н. э.)
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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