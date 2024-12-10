Римское наследие в англосаксонской Англии: новое открытие археологов

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В Англии археологи обнаружили могилу англосаксонской девушки, умершей около 1500 лет назад, с уникальным артефактом — эмалированным кубком римской эпохи возрастом около 1800 лет. Этот редкий сосуд, известный как "Кубок Скрэмби", вызвал множество вопросов у исследователей.

Фото: Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Могила

Могила была найдена в деревне Скрэмби (Линкольншир) на кладбище с захоронениями VI века. Внутри покоился полностью сохранившийся кубок из медного сплава, украшенный полумесяцами и сердечками, покрытыми эмалью красного, аквамаринового и тёмно-синего цветов. Археологи предполагают, что сосуд был привезён из Франции в середине III века.

Первоначально кубок использовался для питья вина, но после попадания в могилу его назначение, по словам эксперта из Университета Шеффилда, изменилось. Анализ показал, что на дне сосуда сохранились остатки свиного жира, что открывает новые гипотезы.

В римский период животный жир применяли как пищу, увлажняющее средство или лекарство. Эксперт отметил, что девочка могла быть связана с народной медициной, что объясняет символическое значение артефакта.

Загадка остаётся и в том, как сосуд оказался у англосаксов. Возможно, он передавался по наследству или был похищен из древнеримского захоронения. Исследователи полагают, что уникальная символика кубка подчёркивает его социальное и ритуальное значение.

Хотя дополнительные свидетельства из могилы, такие как следы пыльцы, не сохранились, образцы ДНК захороненных изучаются. Это может пролить свет на происхождение англосаксонской девушки и историю загадочного кубка.

Уточнения

Линкольншир (англ. Lincolnshire) — графство на востоке Англии, расположенное у берегов Северного моря. Частично входит в состав региона Ист-Мидлендс, частично — в Йоркшир и Хамбер. Столица и крупнейший город — Линкольн.

