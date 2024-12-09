Бактерия, которая ест радиацию, откроет новые возможности для науки

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Некоторые супергерои не носят плащей. Deinococcus radiodurans, микроорганизм, способный выдерживать экстремальные холода, кислоты и обезвоживание, с легкостью переносит дозы радиации, которые для человека смертельны. За свою удивительную стойкость он получил прозвище "Конан-бактерия".

Фото: USU by Michael Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бактерия

Секрет его силы кроется в уникальных антиоксидантах, которые нейтрализуют активные формы кислорода, защищая ключевые белки, участвующие в восстановлении клеток.

Как радиация разрушает клетки?

Радиация вызывает хаос, разрушая химические связи в клетках. Для противодействия этому организмы разработали механизмы ремонта, особенно для генетических материалов. Однако, когда клетка подвергается сильному воздействию, она заполняется токсичным супероксидом. Если его вовремя не обезвредить, системы восстановления повреждаются, что усугубляет разрушения.

Уникальная защита Deinococcus radiodurans

Как и другие организмы, "Конан-бактерия" имеет антиоксиданты. Однако её смесь, содержащая марганец, фосфат и другие вещества, действует особенно эффективно. Исследования показали, что ключевую роль играет пептид MDP, обогащённый марганцем и фосфатом. Именно он помогает сохранять форму важных антигенных белков в вакцинах после стерилизации гамма-лучами.

Научный прорыв

Команда учёных из Университета Нортуэстерн и Университета униформированных служб США изучила, как компоненты MDP взаимодействуют и защищают микроб от повреждений. Результаты доказали, что сочетание марганца, фосфата и пептида создаёт невероятно мощный антиоксидант.

"Мы давно знали, что марганец и фосфат вместе обладают сильным антиоксидантным эффектом, но добавление третьего компонента оказалось настоящим прорывом", — отметил химик Брайан Хоффман.

Возможности для будущего

Такие материалы могут найти применение в медицине, промышленности, обороне и даже космических путешествиях.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.



Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

