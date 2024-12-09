Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макароны с курицей и овощами на сковороде — части курочки и овощи можно брать любые
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Мечта учёных сбылась: судно Наутилус нашло своего морского тёзку
Почему африканская ромашка — идеальный выбор для сада
Компактный кроссовер Volkswagen Tacqua — что ожидать владельцам
Полёт в невесомости — как туристы могут побыть космонавтами
Экономим на привычках! Как накопить на ремонт квартиры за 3 месяца?
Как отучить свою кошку от столичных привычек: практические советы
Похудеем по-гречески: назван продукт, который избавит от лишнего веса

Бактерия, которая ест радиацию, откроет новые возможности для науки

2:16
Наука

Некоторые супергерои не носят плащей. Deinococcus radiodurans, микроорганизм, способный выдерживать экстремальные холода, кислоты и обезвоживание, с легкостью переносит дозы радиации, которые для человека смертельны. За свою удивительную стойкость он получил прозвище "Конан-бактерия".

Бактерия
Фото: USU by Michael Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бактерия

Секрет его силы кроется в уникальных антиоксидантах, которые нейтрализуют активные формы кислорода, защищая ключевые белки, участвующие в восстановлении клеток.

Как радиация разрушает клетки?

Радиация вызывает хаос, разрушая химические связи в клетках. Для противодействия этому организмы разработали механизмы ремонта, особенно для генетических материалов. Однако, когда клетка подвергается сильному воздействию, она заполняется токсичным супероксидом. Если его вовремя не обезвредить, системы восстановления повреждаются, что усугубляет разрушения.

Уникальная защита Deinococcus radiodurans

Как и другие организмы, "Конан-бактерия" имеет антиоксиданты. Однако её смесь, содержащая марганец, фосфат и другие вещества, действует особенно эффективно. Исследования показали, что ключевую роль играет пептид MDP, обогащённый марганцем и фосфатом. Именно он помогает сохранять форму важных антигенных белков в вакцинах после стерилизации гамма-лучами.

Научный прорыв

Команда учёных из Университета Нортуэстерн и Университета униформированных служб США изучила, как компоненты MDP взаимодействуют и защищают микроб от повреждений. Результаты доказали, что сочетание марганца, фосфата и пептида создаёт невероятно мощный антиоксидант.

"Мы давно знали, что марганец и фосфат вместе обладают сильным антиоксидантным эффектом, но добавление третьего компонента оказалось настоящим прорывом", — отметил химик Брайан Хоффман.

Возможности для будущего

Такие материалы могут найти применение в медицине, промышленности, обороне и даже космических путешествиях.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона
Еда и рецепты
Простой ингредиент, который полностью меняет вкус бульона Аудио 
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Недвижимость
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Мечта учёных сбылась: судно Наутилус нашло своего морского тёзку
Почему африканская ромашка — идеальный выбор для сада
Компактный кроссовер Volkswagen Tacqua — что ожидать владельцам
Полёт в невесомости — как туристы могут побыть космонавтами
Экономим на привычках! Как накопить на ремонт квартиры за 3 месяца?
Как отучить свою кошку от столичных привычек: практические советы
Похудеем по-гречески: назван продукт, который избавит от лишнего веса
Шоколадно-апельсиновый кекс: аромат этого десерта — это что-то волшебное
Как пшеничная мука может улучшить урожай и защитить ваши растения?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.