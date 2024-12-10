Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Какие корнишоны выбрать для теплицы и открытого грунта
Минимум 135 рублей за пачку: что ждёт курильщиков в 2025 году?
Международные круизные лайнеры пока не возвращаются в Россию
В последних матчах РПЛ Зенит стабильно преследуют неудачи, и на это есть две причины
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Как тягач Navio L5 решит проблему нехватки водителей
Устойчивость к времени: как надёжно сохранить чеснок до весны
Не стирайте шторы, пока не прочтёте это!

Новый чип от Google смог исправить ошибку квантовых компьютеров

2:12
Наука

Квантовые компьютеры обещают революцию в вычислительных технологиях, но их практическое использование сталкивается с серьезным препятствием: ошибками. Однако недавние достижения команды Google Quantum AI, опубликованные в журнале Nature, могут стать ключом к преодолению этой проблемы.

Производство микрочипов
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Производство микрочипов

Почему квантовые ошибки так важны?

Квантовые компьютеры имеют потенциал многократно превзойти классические в решении определенных задач. Но главная сложность — нестабильность квантовых систем, которые быстро теряют информацию из-за ошибок. Чтобы сделать эти технологии полезными, необходимо внедрить системы коррекции ошибок, способные подавлять их ниже критического уровня.

Квантовая коррекция ошибок работает за счет распределения информации по нескольким кубитам (квантовым аналогам битов). Это позволяет обнаруживать и устранять ошибки без повреждения вычислений. Однако сама коррекция требует огромного числа дополнительных кубитов, что создает риск появления новых ошибок.

Прорыв от Google: "Willow" и поверхность кода

Исследователи под руководством Хартмута Невена представили новый квантовый процессор Willow. Этот сверхпроводящий чип доказал способность подавлять ошибки ниже критического уровня, используя метод коррекции под названием "поверхностный код".

Устройство было протестировано в реальном времени на протяжении миллионов циклов, в течение которых оно успешно декодировало ошибки и сохраняло стабильность работы. Исследование включало тестирование на двух процессорах: 72-кубитном и 105-кубитном. Каждое увеличение расстояния кода (с 3 до 5, затем до 7) приводило к сокращению логической ошибки вдвое, что подтверждает возможность экспоненциального снижения числа ошибок.

Что это значит для будущего?

Если такие результаты будут масштабированы, квантовые компьютеры смогут достичь требований для работы в большом масштабе. Это открывает путь к созданию устойчивых систем, способных запускать сложные квантовые алгоритмы.

Уточнения

Google LLC (МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: «Гугл») — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

Ква́нтовый компью́тер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Недвижимость
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат Аудио 
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь
Недвижимость
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь Аудио 
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
В Токио каждого туриста удивляет именно это
Самая старая в мире птица готова стать матерью в 74 года
Санкции ударили по продажам валюты крупнейших экспортеров РФ
Как посадить и вырастить диморфотеку дома
Всё, что нужно знать о термальных источниках
Сделка века! В Болгарии продали полуразрушенный особняк за почти 2 миллиарда рублей
УАЗ ответил на критику владельцев новых внедорожников
Кто не дружит с холодом: породы собак, не терпящие зимний мороз
Готовим клубни картофеля к посадке: методы обработки для здоровья растений
Макароны с курицей и овощами на сковороде — части курочки и овощи можно брать любые
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.