Самая старая в мире птица готова стать матерью в 74 года

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли представить себе птицу, которая в свои 74 года продолжает радовать мир своим потомством? На атолле Мидуэй, недалеко от Гавайев, происходит удивительное событие: самая старая из известных птиц в мире, альбатрос по имени Мудрость, снова готовится к вылуплению потомства.

Фото: AFP Photo by Dan Rapp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Альбатрос

Рекордная жизнь

Мудрость, относящаяся к виду Лайсанский альбатрос, впервые была отмечена учёными ещё в 1956 году. Тогда она отложила своё первое яйцо, будучи как минимум пятилетней, что является возрастом полового созревания для этих птиц. Сегодня ей как минимум 74 года, а возможно, и больше, что делает её старейшей зарегистрированной дикой птицей на планете.

На протяжении своей долгой жизни Мудрость отложила более 50 яиц. На протяжении десятилетий она возвращалась к одному и тому же партнёру, поскольку альбатросы известны своей моногамностью. Однако её спутник уже несколько лет не появлялся, и Мудрость решила не оставаться в одиночестве, начав новый союз.

Новая глава

Этой зимой Мудрость вернулась на атолл и, к удивлению учёных, вновь отложила яйцо. Её новый партнёр бережно помогает высиживать будущего птенца, что зафиксировано на фотографиях и видео, предоставленных Службой рыболовства и дикой природы США. На кадрах пара, кажется, "разговаривает" с яйцом, а затем самец садится на него, выполняя родительский долг.

Уникальный вид

Лайсанские альбатросы — крупные морские птицы с размахом крыльев до 203 сантиметров. Они способны преодолевать до 1500 километров в поисках пищи, что делает их настоящими мастерами дальних перелётов. Средняя продолжительность жизни альбатросов достигает 40-50 лет, что уже впечатляет, особенно если сравнивать с маленькими птицами, живущими всего 2-3 года.

Однако даже среди долгожителей Мудрость — исключение. Она является примером невероятной выносливости и адаптации, не только преодолевая возрастные ограничения, но и продолжая вносить свой вклад в сохранение популяции.

Уточнения

Альбатросы (лат. Diomedea) — род морских птиц, относящийся к семейству альбатросовых (Diomedeidae).



Яйцо́ или ооци́т, или яйцеклетка — женская половая клетка, из которой в результате оплодотворения или путём партеногенеза развивается новый организм.

