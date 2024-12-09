Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Почему африканская ромашка — идеальный выбор для сада
Компактный кроссовер Volkswagen Tacqua — что ожидать владельцам
Полёт в невесомости — как туристы могут побыть космонавтами
Экономим на привычках! Как накопить на ремонт квартиры за 3 месяца?
Как отучить свою кошку от столичных привычек: практические советы
Похудеем по-гречески: назван продукт, который избавит от лишнего веса
Шоколадно-апельсиновый кекс: аромат этого десерта — это что-то волшебное
Как пшеничная мука может улучшить урожай и защитить ваши растения?

Мечта учёных сбылась: судно Наутилус нашло своего морского тёзку

2:00
Наука

Спустя более 15 лет исследований и более 1 000 экспедиций с использованием дистанционно управляемых подводных аппаратов (ROV), команда исследовательского судна NOAA Ocean Exploration Trust's Nautilus наконец встретила своего морского "тёзку".

моллюск Наутилус
Фото: commons.wikimedia.org by Pujolle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
моллюск Наутилус

3 декабря, во время 17-дневного исследования в Морском национальном заповеднике Палау, операторы аппарата Hercules ROV зафиксировали четыре экземпляра Palau nautilus (Nautilus belauensis).

Загадочные существа глубин

Эти древние моллюски, известные своей уникальной спиралевидной раковиной, относятся к одному из старейших семейств животных на Земле. Фоссилии свидетельствуют, что их внешний вид почти не изменился за 500 миллионов лет. В отличие от восьминогих осьминогов, наутилус может похвастаться от 50 до более 90 щупалец, используемых для поиска пищи и партнёров. Их зрение ограничено из-за примитивных глаз, но острый обонятельный аппарат компенсирует этот недостаток.

Обнаруженные на глубине 220-375 метров (примерно 720-1230 футов), эти моллюски могут выживать на глубинах до 2 500 футов. Их редкость в фото- и видеозаписях объясняется любовью к почти полному мраку океанских глубин, что делает находку исследовательской команды ещё более значимой.

Связь с литературой и природой

Несмотря на название, судно "Наутилус" было названо не в честь моллюсков, а в честь подводной лодки капитана Немо из романа Жюля Верна "20 000 лье под водой". Однако, как отметили исследователи, сходство есть: как и подводные лодки, наутилусы движутся вертикально, поднимаясь и опускаясь в водной толще. К тому же их название происходит от греческого слова, означающего "моряк".

Уточнения

Наути́лусы или кораблики (лат. Nautilus), — род головоногих моллюсков.

Моллю́ски или мягкоте́лые (лат. Mollusca), — тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Экономика и бизнес
Погибла мечта Европы об энергетической независимости Аудио 
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Мечта учёных сбылась: судно Наутилус нашло своего морского тёзку
Почему африканская ромашка — идеальный выбор для сада
Компактный кроссовер Volkswagen Tacqua — что ожидать владельцам
Полёт в невесомости — как туристы могут побыть космонавтами
Экономим на привычках! Как накопить на ремонт квартиры за 3 месяца?
Как отучить свою кошку от столичных привычек: практические советы
Похудеем по-гречески: назван продукт, который избавит от лишнего веса
Шоколадно-апельсиновый кекс: аромат этого десерта — это что-то волшебное
Как пшеничная мука может улучшить урожай и защитить ваши растения?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.