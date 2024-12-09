Мечта учёных сбылась: судно Наутилус нашло своего морского тёзку

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Спустя более 15 лет исследований и более 1 000 экспедиций с использованием дистанционно управляемых подводных аппаратов (ROV), команда исследовательского судна NOAA Ocean Exploration Trust's Nautilus наконец встретила своего морского "тёзку".

Фото: commons.wikimedia.org by Pujolle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ моллюск Наутилус

3 декабря, во время 17-дневного исследования в Морском национальном заповеднике Палау, операторы аппарата Hercules ROV зафиксировали четыре экземпляра Palau nautilus (Nautilus belauensis).

Загадочные существа глубин

Эти древние моллюски, известные своей уникальной спиралевидной раковиной, относятся к одному из старейших семейств животных на Земле. Фоссилии свидетельствуют, что их внешний вид почти не изменился за 500 миллионов лет. В отличие от восьминогих осьминогов, наутилус может похвастаться от 50 до более 90 щупалец, используемых для поиска пищи и партнёров. Их зрение ограничено из-за примитивных глаз, но острый обонятельный аппарат компенсирует этот недостаток.

Обнаруженные на глубине 220-375 метров (примерно 720-1230 футов), эти моллюски могут выживать на глубинах до 2 500 футов. Их редкость в фото- и видеозаписях объясняется любовью к почти полному мраку океанских глубин, что делает находку исследовательской команды ещё более значимой.

Связь с литературой и природой

Несмотря на название, судно "Наутилус" было названо не в честь моллюсков, а в честь подводной лодки капитана Немо из романа Жюля Верна "20 000 лье под водой". Однако, как отметили исследователи, сходство есть: как и подводные лодки, наутилусы движутся вертикально, поднимаясь и опускаясь в водной толще. К тому же их название происходит от греческого слова, означающего "моряк".

Уточнения

Наути́лусы или кораблики (лат. Nautilus), — род головоногих моллюсков.



Моллю́ски или мягкоте́лые (лат. Mollusca), — тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением.

