Несколько дней на спасение почты Gmail: что делать, если аккаунт взломан

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Gmail остаётся одним из самых популярных инструментов для управления онлайн-аккаунтами, но именно из-за этого он привлекает внимание хакеров, которые используют самые хитроумные способы, чтобы лишить владельцев доступа к их данным.

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хакер

Хакеры и их уловки

Интернет-преступники активно взламывают аккаунты Gmail, после чего изменяют пароли, номера телефонов и ключи безопасности. Это делает процесс восстановления доступа практически невозможным. Как рассказал представитель Google Росс Ричендрфер, подобная методика используется не только для Gmail, но и для других сервисов.

Реальная история с Reddit

На Reddit пользователь рассказал, как стал жертвой хакеров. Его аккаунт был взломан, а все данные для восстановления изменены, включая номер телефона. Причиной стал вредоносный софт, который попал на его устройство.

Важность настроек восстановления

Google настоятельно рекомендует каждому пользователю добавить резервный номер телефона и email для восстановления. Это поможет вернуть доступ, если вы забудете пароль или ваш аккаунт взломают.

Самое важное: если хакер изменит ваши данные восстановления, у вас будет только 7 дней, чтобы использовать первоначальный номер телефона и вернуть доступ к аккаунту. Эта функция может стать вашим единственным шансом.

Как работают данные для восстановления

В документе поддержки Google отмечено, что данные восстановления помогают:

Сбросить пароль, если он забыт. Защитить аккаунт от постороннего вмешательства. Вернуть доступ при других проблемах.

"Google может отправить проверочные коды на старый номер телефона или email в течение 7 дней после изменения данных. Это критически важно для защиты ваших настроек," — уточняется в инструкции.

Что делать прямо сейчас

Добавьте резервный номер телефона и электронную почту в настройки аккаунта. Регулярно проверяйте безопасность своего устройства, чтобы избежать заражения вредоносным ПО. Если вы заметили подозрительную активность, немедленно сообщите об этом Google.

Уточнения

Gmail (от Google Mail, произносится [ʤimeɪl]) — бесплатная почтовая служба от компании Google.



Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования.

