Несколько дней на спасение почты Gmail: что делать, если аккаунт взломан

Gmail остаётся одним из самых популярных инструментов для управления онлайн-аккаунтами, но именно из-за этого он привлекает внимание хакеров, которые используют самые хитроумные способы, чтобы лишить владельцев доступа к их данным.
Интернет-преступники активно взламывают аккаунты Gmail, после чего изменяют пароли, номера телефонов и ключи безопасности. Это делает процесс восстановления доступа практически невозможным. Как рассказал представитель Google Росс Ричендрфер, подобная методика используется не только для Gmail, но и для других сервисов.
На Reddit пользователь рассказал, как стал жертвой хакеров. Его аккаунт был взломан, а все данные для восстановления изменены, включая номер телефона. Причиной стал вредоносный софт, который попал на его устройство.
Google настоятельно рекомендует каждому пользователю добавить резервный номер телефона и email для восстановления. Это поможет вернуть доступ, если вы забудете пароль или ваш аккаунт взломают.
Самое важное: если хакер изменит ваши данные восстановления, у вас будет только 7 дней, чтобы использовать первоначальный номер телефона и вернуть доступ к аккаунту. Эта функция может стать вашим единственным шансом.
В документе поддержки Google отмечено, что данные восстановления помогают:
"Google может отправить проверочные коды на старый номер телефона или email в течение 7 дней после изменения данных. Это критически важно для защиты ваших настроек," — уточняется в инструкции.
Gmail (от Google Mail, произносится [ʤimeɪl]) — бесплатная почтовая служба от компании Google.
Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования.
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