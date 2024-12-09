Тёмный охотник: кто живет на глубине 8 километров?

2:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Мир глубин океана полон тайн, и каждое открытие здесь — это шаг к разгадке эволюционных головоломок. На глубине свыше 8000 метров, где царят вечный мрак и давление, несовместимое с жизнью, ученые обнаружили нового хищника. Названный Dulcibella camanchaca, этот активный амфипод меняет наше представление о биоразнообразии океана.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дайвинг

Хищник из тьмы

Dulcibella camanchaca — новое ракообразное длиной около 4 сантиметров, обитающее в самых глубоких участках желоба Атакама. Его название происходит от слова "тьма" в языках народов Анд, что символизирует место обитания вида — глубокий и загадочный океан.

Как отметила Джоанна Уэстон из WHOI, амфипод обладает специализированными хищными конечностями, позволяющими захватывать и уничтожать мелких амфипод. Такое поведение удивляет, учитывая ограниченность ресурсов на глубине.

Уникальная экосистема желоба Атакама

Желоб Атакама протянулся вдоль побережья северного Чили и представляет собой уникальный регион, находящийся под богатой питательными веществами поверхностью. Этот удаленный от других экстремальных сред ареал давно привлекает внимание ученых.

"Самое интересное, что данный вид является не только новым видом, но и новым родом, — рассказала Уэстон. — Это доказывает, что желоб Атакама — эндемичная зона".

Как происходило открытие

Экспедиция 2023 года, организованная IMO, стала ключом к открытию. Четыре экземпляра Dulcibella camanchaca были собраны на глубине 7902 метра с помощью научной платформы с ловушками. Образцы заморозили и провели детальный генетический анализ, который подтвердил уникальность находки.

Влияние на науку и природу

Технологии продолжают открывать возможности изучения глубин океана. Ученые уверены, что впереди еще множество открытий, которые помогут понять эволюцию жизни в экстремальных условиях. Это исследование подчеркнуло важность защиты глубоководных экосистем от угроз, включая изменение климата и загрязнение.

Уточнения

Хи́щничество — форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.



Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

