Тёмный охотник: кто живет на глубине 8 километров?

Мир глубин океана полон тайн, и каждое открытие здесь — это шаг к разгадке эволюционных головоломок. На глубине свыше 8000 метров, где царят вечный мрак и давление, несовместимое с жизнью, ученые обнаружили нового хищника. Названный Dulcibella camanchaca, этот активный амфипод меняет наше представление о биоразнообразии океана.
Dulcibella camanchaca — новое ракообразное длиной около 4 сантиметров, обитающее в самых глубоких участках желоба Атакама. Его название происходит от слова "тьма" в языках народов Анд, что символизирует место обитания вида — глубокий и загадочный океан.
Как отметила Джоанна Уэстон из WHOI, амфипод обладает специализированными хищными конечностями, позволяющими захватывать и уничтожать мелких амфипод. Такое поведение удивляет, учитывая ограниченность ресурсов на глубине.
Желоб Атакама протянулся вдоль побережья северного Чили и представляет собой уникальный регион, находящийся под богатой питательными веществами поверхностью. Этот удаленный от других экстремальных сред ареал давно привлекает внимание ученых.
"Самое интересное, что данный вид является не только новым видом, но и новым родом, — рассказала Уэстон. — Это доказывает, что желоб Атакама — эндемичная зона".
Экспедиция 2023 года, организованная IMO, стала ключом к открытию. Четыре экземпляра Dulcibella camanchaca были собраны на глубине 7902 метра с помощью научной платформы с ловушками. Образцы заморозили и провели детальный генетический анализ, который подтвердил уникальность находки.
Технологии продолжают открывать возможности изучения глубин океана. Ученые уверены, что впереди еще множество открытий, которые помогут понять эволюцию жизни в экстремальных условиях. Это исследование подчеркнуло важность защиты глубоководных экосистем от угроз, включая изменение климата и загрязнение.
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