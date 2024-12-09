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Учёные предупредили об опасности высокого уровня сахара в крови

1:06
Наука

Исследование, проведённое учеными из института Baycrest, продемонстрировало, что повышенные уровни глюкозы в крови способны неблагоприятно сказываться на состоянии мозга даже у людей, не имеющих диабета. Особенно уязвимы к этому воздействию пожилые люди и женщины. Результаты работы были опубликованы в журнале Neurobiology of Aging.

микроскоп
Фото: pxhere
микроскоп

В рамках исследования участниками стали 146 здоровых взрослых людей разных возрастных групп. Полученные данные показали, что высокий сахар в крови сказывается на нарушении связей в мозге, отвечающих за функции памяти, концентрации и эмоциональной регуляции. Наиболее заметные негативные последствия отмечаются у пожилого населения, хотя они также могут возникать и у людей более молодого возраста.

Дополнительно выяснили, что высокий уровень сахара в крови ассоциирован с снижением вариабельности сердечного ритма, что также может оказывать отрицательное влияние на функционирование мозга.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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