Учёные предупредили об опасности высокого уровня сахара в крови

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое учеными из института Baycrest, продемонстрировало, что повышенные уровни глюкозы в крови способны неблагоприятно сказываться на состоянии мозга даже у людей, не имеющих диабета. Особенно уязвимы к этому воздействию пожилые люди и женщины. Результаты работы были опубликованы в журнале Neurobiology of Aging.

Фото: pxhere микроскоп

В рамках исследования участниками стали 146 здоровых взрослых людей разных возрастных групп. Полученные данные показали, что высокий сахар в крови сказывается на нарушении связей в мозге, отвечающих за функции памяти, концентрации и эмоциональной регуляции. Наиболее заметные негативные последствия отмечаются у пожилого населения, хотя они также могут возникать и у людей более молодого возраста.

Дополнительно выяснили, что высокий уровень сахара в крови ассоциирован с снижением вариабельности сердечного ритма, что также может оказывать отрицательное влияние на функционирование мозга.