Вирус, способный уничтожать бактерии, портящие молоко, нашли в Новосибирске

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Новосибирска, работающие в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, сделали значительное открытие. Им удалось выявить бактериофаг, обладающий свойством уничтожать бактерии, которые портят молоко.

Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Растительное молоко

Эти микроорганизмы, называемые псевдомонадами, активно размножаются в охлажденном сыром молоке и производят ферменты, которые остаются активными даже после процесса пастеризации, что делает молоко непригодным для питания. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу института.

Бактериофаг был изолирован из вод реки Катунь в Горном Алтае. После проведения исследований его биологических характеристик и анализа генома, учёные подтвердили его эффективность против различных штаммов протеолитических псевдомонад. В отличие от антибиотиков, бактериофаги целенаправленно воздействуют только на патогенные бактерии, не затрагивая при этом полезные микроорганизмы.

Уточнения

Новосиби́рск — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района

