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Дно океана трескается: начало новой эры катастроф

1:40
Наука

В 1969 году мощное землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, которое унесло жизни нескольких десятков человек. За два века до этого в том же районе произошло ещё более разрушительное землетрясение, уничтожившее Лиссабон и погубившее около 100 000 людей.

Земля
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Однако необычным оказался не только масштаб этих катастроф, но и место их возникновения — ровные участки дна океана, далеко от разломов, где обычно происходят такие явления.

Сейсмологи выдвинули гипотезу, что причиной землетрясений может быть редкий процесс разделения тектонической плиты на два слоя. Это явление впервые было описано учёными на конференции Европейского союза наук о Земле в Вене.

Предполагается, что в результате отделения верхний слой плиты теряет связь с нижним, что может создавать новую зону субдукции — область, где одна плита опускается под другую.

Процесс, известный как серпентинизация, рассматривается как возможный механизм этой аномалии. Водопоглощающий слой в плите, подвергшийся преобразованию в мягкие минералы, может ослабить структуру до такой степени, что она расколется. Это может привести к образованию новых глубоких разломов и возникновению зоны субдукции.

Хотя гипотеза основана на двумерных моделях, пока она не имеет окончательного подтверждения. Исследование ещё не опубликовано в рецензируемых журналах, но результаты указывают на возможность уникального процесса, который ранее не наблюдался.

Уточнения

Океани́ческое (морско́е) дно — поверхность литосферной плиты, которая покрыта водами Мирового океана.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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