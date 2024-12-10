Тайна руки Леонардо да Винчи: что помешало мастеру закончить картину

В поздний период своей жизни Леонардо да Винчи, вероятно, столкнулся с проблемами в использовании правой руки, что ограничивало его творческую деятельность. Ранее предполагалось, что причиной был инсульт, но новое исследование указывает на повреждение локтевого нерва.
Анализ портрета XVI века, выполненного Джованни Амброджо Фигино, показывает, что правая рука Леонардо была зафиксирована в характерной позе, напоминающей "руку-коготь".
Это состояние, называемое парезом локтевого нерва, возникает из-за травмы, при которой нерв, проходящий от шеи к пальцам, теряет способность передавать сигналы, приводя к ограничению движений кисти и предплечья.
Исследование подтвердило, что на портрете отсутствуют признаки сжатого кулака, характерного для последствий инсульта. Считается, что травма могла быть вызвана обмороком и последующим падением.
Леонардо был левшой, однако его способность использовать правую руку ранее подтверждалась почерковедческими исследованиями. Несмотря на эти ограничения, он продолжал преподавать и заниматься искусством, хотя завершение ряда картин, включая знаменитую "Мону Лизу", стало невозможным.
Также было отмечено, что когнитивные способности Леонардо оставались в норме, что исключает инсульт как причину проблем с его правой рукой. Эти данные предоставляют новую перспективу на последние годы жизни мастера и подчеркивают значение его физических недугов в контексте творческого наследия.
Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis).
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