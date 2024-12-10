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Тайна руки Леонардо да Винчи: что помешало мастеру закончить картину

Наука

В поздний период своей жизни Леонардо да Винчи, вероятно, столкнулся с проблемами в использовании правой руки, что ограничивало его творческую деятельность. Ранее предполагалось, что причиной был инсульт, но новое исследование указывает на повреждение локтевого нерва.

Мона Лиза
Фото: commons.wikimedia.org by Sailko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мона Лиза

Анализ портрета XVI века, выполненного Джованни Амброджо Фигино, показывает, что правая рука Леонардо была зафиксирована в характерной позе, напоминающей "руку-коготь".

Это состояние, называемое парезом локтевого нерва, возникает из-за травмы, при которой нерв, проходящий от шеи к пальцам, теряет способность передавать сигналы, приводя к ограничению движений кисти и предплечья.

Исследование подтвердило, что на портрете отсутствуют признаки сжатого кулака, характерного для последствий инсульта. Считается, что травма могла быть вызвана обмороком и последующим падением.

Леонардо был левшой, однако его способность использовать правую руку ранее подтверждалась почерковедческими исследованиями. Несмотря на эти ограничения, он продолжал преподавать и заниматься искусством, хотя завершение ряда картин, включая знаменитую "Мону Лизу", стало невозможным.

Также было отмечено, что когнитивные способности Леонардо оставались в норме, что исключает инсульт как причину проблем с его правой рукой. Эти данные предоставляют новую перспективу на последние годы жизни мастера и подчеркивают значение его физических недугов в контексте творческого наследия.

Уточнения

Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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