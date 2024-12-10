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Луна сжимается: скрытая тектоника спутника Земли

1:57
Наука

Луна постепенно уменьшается в размерах, что вызывает сжатие её коры и образование разломов, сопровождающихся лунотрясениями. Исследование данных, собранных миссиями "Аполлон" с 1969 по 1977 год, позволило учёным выявить связь между этими процессами.

Луна
Фото: commons.wikimedia.org by John5199, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луна

На снимках, сделанных Лунным разведывательным орбитальным аппаратом (LRO), видны уступы — ступенчатые утёсы, достигающие десятков метров в высоту и простирающиеся на мили. Сравнение этих данных с сейсмическими записями показало, что около 25% лунотрясений связано с разломами, а не с воздействием астероидов или процессами в недрах Луны.

Возраст разломов оценивается менее чем в 50 миллионов лет. Эти структуры возникли из-за остывания внутренней части спутника, приводящего к усадке его коры. Анализ 28 лунных землетрясений с магнитудой от 2 до 5 показал, что восемь из них произошли в пределах 31 километра от разломов.

Интересно, что часть этих событий совпала с апогеем Луны — моментом её максимального удаления от Земли, когда дополнительное гравитационное воздействие усиливает напряжение в разломах.

На некоторых снимках видны следы недавней активности: упавшие валуны и оползни, оставляющие яркие следы разрушений. Это подтверждает, что процессы сжатия Луны продолжаются, вызывая новые лунотрясения.

Эти данные подчеркивают важность будущих миссий на Луну, которые позволят установить современные сейсмометры для более детального изучения её тектонической активности. Углубление знаний о Луне открывает перспективы для науки и дальнейших исследований Солнечной системы.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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