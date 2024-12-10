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Земля на новой орбите: как избежать гибели от расширяющегося Солнца

1:46
Наука

В фильме "Блуждающая Земля" представлена идея перемещения планеты с помощью гигантских двигателей, чтобы избежать гибели из-за расширения Солнца. Через пять миллиардов лет эта угроза станет реальной: Солнце, исчерпав запасы топлива, превратится в красного гиганта, вероятно, поглотив Землю.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

До этого планету могут ожидать более близкие вызовы, такие как глобальное потепление. Теоретически, перемещение Земли на более далёкую орбиту могло бы стать решением.

Современные технологии позволяют перемещать небольшие тела вроде астероидов, но для планеты такого размера эти методы неприменимы. Некоторые подходы предполагают использование импульса от электрических двигателей или лазеров.

Например, ионный двигатель мог бы выбрасывать частицы на высокой скорости, но потребовалось бы расходовать до 13% массы Земли. Лазеры, работающие от солнечной энергии, также недостаточно эффективны: их использование заняло бы миллиарды лет.

Другим вариантом считается метод "гравитационной катапульты", основанный на манёврах с массивными астероидами. Такие тела могли бы направляться близко к Земле, передавая ей импульс. Однако для достижения значительного эффекта потребуются миллионы подобных манёвров, растянутых на тысячелетия.

В перспективе наиболее реальным решением остаётся перемещение человечества на Марс. Колонизация этой планеты выглядит менее сложной задачей, чем попытка изменить орбиту Земли. Современные исследования уже доказывают, что Марс может стать будущим пристанищем для жизни.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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