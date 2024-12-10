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Тайна звезды, которая сияет вопреки законам

1:59
Наука

В созвездии Дракона существует двойная звёздная система под названием AG Дракона, поведение которой вызывает интерес у учёных. Система включает холодный гигант и белого карлика — останки звезды малого или среднего размера. Эти звёзды находятся на расстоянии 16 000 световых лет от Земли, что затрудняет их изучение, но известные данные позволяют сделать определённые выводы.

Пылевой диск вокруг массивной звезды
Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пылевой диск вокруг массивной звезды

Две звезды взаимодействуют: вещество с поверхности гиганта перетекает на белого карлика. Это приводит к периодическим вспышкам яркости, наблюдаемым земными телескопами. Такие вспышки случаются раз в 9–15 лет, начиная с 1890-х годов. Текущий период активности начался в 2016 году и до сих пор продолжается.

Ранее периоды активности всегда начинались с «холодных вспышек», когда температура белого карлика снижалась, а яркость увеличивалась. Затем могли возникать менее интенсивные «горячие вспышки», сопровождающиеся повышением температуры. Однако нынешний цикл исключительно состоит из горячих вспышек, что делает его уникальным.

Учёные предполагают, что вспышки связаны с процессами в аккреционном диске — скоплении вещества, вращающемся вокруг белого карлика. Иногда на звезду попадает слишком много вещества, что приводит к термоядерному горению на её поверхности. Это вызывает выброс энергии, видимый с Земли как всплеск яркости.

Сложности наблюдений, удалённость объекта и редкость подобных явлений создают множество вопросов о природе AG Дракона. Текущее поведение системы остаётся загадкой. Исследования таких объектов помогают лучше понять процессы в двойных звёздных системах и эволюцию звёзд.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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