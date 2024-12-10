Тайна звезды, которая сияет вопреки законам

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

В созвездии Дракона существует двойная звёздная система под названием AG Дракона, поведение которой вызывает интерес у учёных. Система включает холодный гигант и белого карлика — останки звезды малого или среднего размера. Эти звёзды находятся на расстоянии 16 000 световых лет от Земли, что затрудняет их изучение, но известные данные позволяют сделать определённые выводы.

Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пылевой диск вокруг массивной звезды

Две звезды взаимодействуют: вещество с поверхности гиганта перетекает на белого карлика. Это приводит к периодическим вспышкам яркости, наблюдаемым земными телескопами. Такие вспышки случаются раз в 9–15 лет, начиная с 1890-х годов. Текущий период активности начался в 2016 году и до сих пор продолжается.

Ранее периоды активности всегда начинались с «холодных вспышек», когда температура белого карлика снижалась, а яркость увеличивалась. Затем могли возникать менее интенсивные «горячие вспышки», сопровождающиеся повышением температуры. Однако нынешний цикл исключительно состоит из горячих вспышек, что делает его уникальным.

Учёные предполагают, что вспышки связаны с процессами в аккреционном диске — скоплении вещества, вращающемся вокруг белого карлика. Иногда на звезду попадает слишком много вещества, что приводит к термоядерному горению на её поверхности. Это вызывает выброс энергии, видимый с Земли как всплеск яркости.

Сложности наблюдений, удалённость объекта и редкость подобных явлений создают множество вопросов о природе AG Дракона. Текущее поведение системы остаётся загадкой. Исследования таких объектов помогают лучше понять процессы в двойных звёздных системах и эволюцию звёзд.

Уточнения

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

