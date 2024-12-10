Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты

Точка Немо — это точка в Тихом океане, которая признана самой удаленной от суши частью Мирового океана. Расположенная в южной части Тихого океана, она также известна как Океанский полюс недоступности. Координаты точки — 48°52.6′ южной широты и 123°23.6′ западной долготы. Расстояние от нее до ближайших островов — более 2688 километров.
Название точки связано с капитаном Немо, героем романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Это место, которое действительно соответствует духу изоляции и тайны, окружавшему героя произведения.
Точка Немо настолько удалена от суши, что ближайшие "обитатели" — это астронавты на МКС, пролетающие над этим районом на высоте около 400 километров. Ближайшие участки суши — острова Дюси, Моту Нуи и остров Махер — необитаемы, что делает точку еще более отрезанной от человеческой цивилизации.
Океанский полюс недоступности служит своеобразным "кладбищем" для космических кораблей. Именно сюда многие космические агентства намеренно направляют спутники и космические аппараты в конце их службы. В этом районе уже погружены сотни объектов, включая модуль космической станции "Мир".
Несмотря на удаленность, точка Немо не отличается богатой морской экосистемой. Этот район называют океанической пустыней из-за крайне низкой биологической активности. Питательные вещества в воде здесь минимальны, а потому морские обитатели встречаются крайне редко.
Точка Немо часто становится объектом фантазий и теорий. Например, район ассоциируется с произведениями Говарда Лавкрафта: описанное в рассказе "Зов Ктулху" место, где покоится древнее чудовище, напоминает координаты этого региона.
Точка Немо остается символом изоляции, загадки и науки. Это место, где океан показывает свое величие и непостижимость, напоминая, что на Земле есть уголки, все еще недоступные большинству людей.
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