Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты

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Точка Немо — это точка в Тихом океане, которая признана самой удаленной от суши частью Мирового океана. Расположенная в южной части Тихого океана, она также известна как Океанский полюс недоступности. Координаты точки — 48°52.6′ южной широты и 123°23.6′ западной долготы. Расстояние от нее до ближайших островов — более 2688 километров.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Название точки связано с капитаном Немо, героем романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Это место, которое действительно соответствует духу изоляции и тайны, окружавшему героя произведения.

Что окружает точку Немо

Точка Немо настолько удалена от суши, что ближайшие "обитатели" — это астронавты на МКС, пролетающие над этим районом на высоте около 400 километров. Ближайшие участки суши — острова Дюси, Моту Нуи и остров Махер — необитаемы, что делает точку еще более отрезанной от человеческой цивилизации.

Роль в науке и космосе

Океанский полюс недоступности служит своеобразным "кладбищем" для космических кораблей. Именно сюда многие космические агентства намеренно направляют спутники и космические аппараты в конце их службы. В этом районе уже погружены сотни объектов, включая модуль космической станции "Мир".

Морская жизнь

Несмотря на удаленность, точка Немо не отличается богатой морской экосистемой. Этот район называют океанической пустыней из-за крайне низкой биологической активности. Питательные вещества в воде здесь минимальны, а потому морские обитатели встречаются крайне редко.

Тайны и мифы

Точка Немо часто становится объектом фантазий и теорий. Например, район ассоциируется с произведениями Говарда Лавкрафта: описанное в рассказе "Зов Ктулху" место, где покоится древнее чудовище, напоминает координаты этого региона.

Интересные факты

В точке Немо практически невозможно встретить следы человеческой деятельности, кроме упавших космических аппаратов.

Этот регион омывается "самыми чистыми" водами на планете благодаря удаленности от источников загрязнений.

Район привлекает океанологов, изучающих поведение водных масс в условиях минимального воздействия суши.

Точка Немо остается символом изоляции, загадки и науки. Это место, где океан показывает свое величие и непостижимость, напоминая, что на Земле есть уголки, все еще недоступные большинству людей.

Уточнения

Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле.

