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Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты

2:53
Наука

Точка Немо — это точка в Тихом океане, которая признана самой удаленной от суши частью Мирового океана. Расположенная в южной части Тихого океана, она также известна как Океанский полюс недоступности. Координаты точки — 48°52.6′ южной широты и 123°23.6′ западной долготы. Расстояние от нее до ближайших островов — более 2688 километров.

Океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Название точки связано с капитаном Немо, героем романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Это место, которое действительно соответствует духу изоляции и тайны, окружавшему героя произведения.

Что окружает точку Немо

Точка Немо настолько удалена от суши, что ближайшие "обитатели" — это астронавты на МКС, пролетающие над этим районом на высоте около 400 километров. Ближайшие участки суши — острова Дюси, Моту Нуи и остров Махер — необитаемы, что делает точку еще более отрезанной от человеческой цивилизации.

Роль в науке и космосе

Океанский полюс недоступности служит своеобразным "кладбищем" для космических кораблей. Именно сюда многие космические агентства намеренно направляют спутники и космические аппараты в конце их службы. В этом районе уже погружены сотни объектов, включая модуль космической станции "Мир".

Морская жизнь

Несмотря на удаленность, точка Немо не отличается богатой морской экосистемой. Этот район называют океанической пустыней из-за крайне низкой биологической активности. Питательные вещества в воде здесь минимальны, а потому морские обитатели встречаются крайне редко.

Тайны и мифы

Точка Немо часто становится объектом фантазий и теорий. Например, район ассоциируется с произведениями Говарда Лавкрафта: описанное в рассказе "Зов Ктулху" место, где покоится древнее чудовище, напоминает координаты этого региона.

Интересные факты

  • В точке Немо практически невозможно встретить следы человеческой деятельности, кроме упавших космических аппаратов.
  • Этот регион омывается "самыми чистыми" водами на планете благодаря удаленности от источников загрязнений.
  • Район привлекает океанологов, изучающих поведение водных масс в условиях минимального воздействия суши.

Точка Немо остается символом изоляции, загадки и науки. Это место, где океан показывает свое величие и непостижимость, напоминая, что на Земле есть уголки, все еще недоступные большинству людей.

Уточнения

Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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