В плену у горного короля: участники антарктической экспедиции чуть не остались навечно в ледяной пещере

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Участники Московской молодежной Антарктической экспедиции добрались до одиночной скалы, которая возвышается надо льдами. А до нунатака им нужно было пройти в настоящий шельфовый ледник. Они едва не застряли там.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктика

Это был лед до горизонта. Миллиарды тонн льда уходили вдаль. Чтобы взять пробы, экспедиторы залезли в самую его толщу. Московские студенты все же смогли выбраться из пещеры горного короля в полном составе. У них даже получилось взять пробы воды и воздуха на концентрацию метана в леднике.

Ранее в окрестностях российской антарктической станции "Лазаревская" ребята взяли пробы микроводорослей, мхов и лишайников. Напомним, что в состав экспедиции входят ученики обычных школ и колледжей Москвы, пишет KP. RU.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

