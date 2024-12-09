В плену у горного короля: участники антарктической экспедиции чуть не остались навечно в ледяной пещере

Участники Московской молодежной Антарктической экспедиции добрались до одиночной скалы, которая возвышается надо льдами. А до нунатака им нужно было пройти в настоящий шельфовый ледник. Они едва не застряли там.
Это был лед до горизонта. Миллиарды тонн льда уходили вдаль. Чтобы взять пробы, экспедиторы залезли в самую его толщу. Московские студенты все же смогли выбраться из пещеры горного короля в полном составе. У них даже получилось взять пробы воды и воздуха на концентрацию метана в леднике.
Ранее в окрестностях российской антарктической станции "Лазаревская" ребята взяли пробы микроводорослей, мхов и лишайников. Напомним, что в состав экспедиции входят ученики обычных школ и колледжей Москвы, пишет KP. RU.
А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.
Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.