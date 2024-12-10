Табак и шизофрения: почему связь сильнее, чем мы думали

Учёные из Амстердамского университета обнаружили, что курение может быть не просто вредной привычкой, но и фактором риска для развития шизофрении и депрессивных расстройств. Новые данные проливают свет на сложную связь между никотином и психическим здоровьем.
Как проводилось исследование
Группа под руководством профессора психиатрии Питера Хендрикса проанализировала биоматериал как здоровых людей, так и пациентов с психическими расстройствами. Генетический анализ выявил, что зависимость от никотина способна провоцировать развитие шизофрении. Это опровергает популярное представление о том, что люди с шизофренией начинают курить, чтобы справляться с симптомами.
Курение и депрессия: сложная динамика
Что касается депрессии, исследование показало менее однозначную картину. В некоторых случаях курение действительно становилось триггером для её развития. Однако в других — люди прибегали к сигаретам, чтобы справиться с уже существующей депрессией. Это создаёт сложный цикл, в котором зависимость ухудшает общее состояние, несмотря на временное облегчение.
Почему табак опасен
По словам профессора Хендрикса, некоторые компоненты табака могут действовать как антидепрессанты. Однако их краткосрочные эффекты несопоставимы с долгосрочным вредом. Побочные эффекты курения, включая ухудшение психического и физического здоровья, значительно перевешивают любые временные улучшения.
Что дальше
Эти результаты подчёркивают важность профилактики курения, особенно среди людей с предрасположенностью к психическим расстройствам. Они также открывают новые возможности для изучения роли никотина в развитии психических заболеваний и разработки целевых методов лечения.
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