Табак и шизофрения: почему связь сильнее, чем мы думали

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Амстердамского университета обнаружили, что курение может быть не просто вредной привычкой, но и фактором риска для развития шизофрении и депрессивных расстройств. Новые данные проливают свет на сложную связь между никотином и психическим здоровьем.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сигарета

Как проводилось исследование

Группа под руководством профессора психиатрии Питера Хендрикса проанализировала биоматериал как здоровых людей, так и пациентов с психическими расстройствами. Генетический анализ выявил, что зависимость от никотина способна провоцировать развитие шизофрении. Это опровергает популярное представление о том, что люди с шизофренией начинают курить, чтобы справляться с симптомами.

Курение и депрессия: сложная динамика

Что касается депрессии, исследование показало менее однозначную картину. В некоторых случаях курение действительно становилось триггером для её развития. Однако в других — люди прибегали к сигаретам, чтобы справиться с уже существующей депрессией. Это создаёт сложный цикл, в котором зависимость ухудшает общее состояние, несмотря на временное облегчение.

Почему табак опасен

По словам профессора Хендрикса, некоторые компоненты табака могут действовать как антидепрессанты. Однако их краткосрочные эффекты несопоставимы с долгосрочным вредом. Побочные эффекты курения, включая ухудшение психического и физического здоровья, значительно перевешивают любые временные улучшения.

Что дальше

Эти результаты подчёркивают важность профилактики курения, особенно среди людей с предрасположенностью к психическим расстройствам. Они также открывают новые возможности для изучения роли никотина в развитии психических заболеваний и разработки целевых методов лечения.

Уточнения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

