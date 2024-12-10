Частицы-невидимки: как их обнаружили с помощью сверхтекучего гелия

Может ли невидимая темная материя быть обнаружена с помощью современных технологий? Международная группа физиков уверена, что да. Они создали уникальный инструмент, который обещает стать революцией в изучении низкомассивной темной материи.

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Что такое ODIN

Разработанный учеными детектор ODIN (Optomechanical Dark-matter Instrument — Оптико-механический инструмент для детекции темной материи) объединяет новейшие достижения в области оптомеханики и исследований сверхтекучего гелия.

Устройство построено на идее, что частицы темной материи, взаимодействуя с гелием, могут вызывать крайне слабые механические колебания — фононы. Однако зафиксировать их традиционными методами невозможно из-за малой интенсивности.

Как работает технология

Инженеры решили эту проблему с помощью системы "усиления". Внутри оптомеханического резервуара фононы преобразуются в фотоны высокой энергии, которые легче обнаружить. Это позволяет фиксировать минимальные возмущения и открывает новые возможности для исследования частиц с массой, недоступной для существующих технологий.

ODIN способен регистрировать темную материю в диапазоне энергий, начиная с уровня килоэлектронвольта. Это существенно расширяет границы исследований, поскольку современные методы ограничены частицами с высокой массой.

Прорыв в области квантовой науки

"Наша технология может стать важным шагом к пониманию природы низкомассивной темной материи. ODIN стал первой в мире демонстрацией применения квантовой оптомеханики для обнаружения индивидуальных частиц, и мы надеемся усовершенствовать этот метод," — поделился доктор Максим Горячев, один из авторов исследования.

Этот подход демонстрирует не только потенциал в изучении темной материи, но и то, как квантовые оптические технологии могут быть применены для решения фундаментальных задач науки.

Перспективы развития

Команда физиков планирует продолжить совершенствование ODIN, чтобы сделать его более чувствительным и эффективным. Их разработка может не только приблизить нас к разгадке тайн Вселенной, но и вдохновить новые направления исследований в области квантовой физики и космологии.

Уточнения

Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению.

