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Почему развитые цивилизации могут избегать контактов с нами

3:55
Наука

Почему мы не видим доказательств существования внеземных цивилизаций, несмотря на высокую вероятность их существования? Этот вопрос, известный как парадокс Ферми, остаётся одной из самых интригующих загадок современной науки. Новые исследования и гипотезы ставят под сомнение наши привычные представления, предлагая неожиданные подходы к решению этой загадки.

Космос
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Космос

Основы парадокса Ферми

Парадокс Ферми основывается на том, что в нашей галактике сотни миллиардов звёзд, большинство из которых, вероятно, имеют планеты. Даже если только малая часть из них обладает условиями, пригодными для жизни, разумные и технологически развитые цивилизации должны быть в изобилии. Тем не менее, мы не видим никаких доказательств их существования: ни сигналов, ни посещений, ни других следов.

Одним из популярных объяснений парадокса является гипотеза Великого фильтра. Она предполагает, что существует некий этап эволюции, который большинство видов не может преодолеть, будь то формирование жизни, достижение технологического прогресса или выживание цивилизаций. Возможно, мы уже прошли этот фильтр или ещё находимся перед ним.

Роль устойчивости в решении парадокса

Исследователи Джейкоб Хакк-Мисра и Сет Баум предложили концепцию «устойчивого решения» парадокса Ферми. Они утверждают, что экспоненциальный рост технологий и потребления ресурсов не является долгосрочной моделью развития. Это объясняет, почему мы не наблюдаем космических цивилизаций, колонизирующих галактики. Вместо этого, успешные цивилизации могут сосредотачиваться на устойчивом развитии, возвращая техносферу в гармонию с биосферой своей планеты.

Согласно этому подходу, шкала Кардашева, измеряющая уровень технологического развития цивилизаций по их способности использовать энергию планеты, звезды или галактики, становится бесполезной. Достижение уровня 2 или 3 (полный контроль над энергией звезды или галактики) невозможно из-за экологических и ресурсных ограничений.

Пересмотр предположений

Исследователь Лукаш Ликавчан в своей работе предлагает критически переосмыслить базовые предположения, лежащие в основе парадокса. Он указывает, что наше понимание цивилизаций основано на антропоцентрической точке зрения, ограниченной историей Земли. Но история нашей планеты и человечества может быть исключением, а не правилом.

Ликавчан использует метафору «травы вселенной» из романа Станислава Лема «Солярис», чтобы подчеркнуть, что разумная жизнь может быть распространена во Вселенной в самых разных формах. Она может развиваться в зависимости от условий конкретной звёздной системы и планеты, не обязательно повторяя наш путь.

Новый взгляд на SETI

Парадокс Ферми также ставит под вопрос методы программы SETI (поиск внеземного разума). Если устойчивые цивилизации уходят в гармонию с биосферой, они становятся практически невидимыми для наблюдателей извне. Это не означает, что поиск следует прекратить. Напротив, необходимо расширить подходы, изучая техносферы, которые могли бы интегрироваться в экосистемы планет.

Решение парадокса Ферми через призму устойчивости подводит нас к философской концепции планетоцентрической этики. Вместо экспансии и использования ресурсов цивилизации могут стремиться к гармонии с окружающей средой, сохраняя биосферы своих планет. Возможно, будущее человечества — не в захвате космоса, а в осознании первостепенной роли нашей планеты.

Уточнения

Инопланетя́нин прише́лец (с других планет, из космоса), "чужо́й" (англ. alien) — гипотетическое разумное существо внеземного происхождения, персонаж массовой культуры, в том числе художественных произведений, уфологии, конспирологии (в частности, о вторжении инопланетян) и некоторых новых религиозных движений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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