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Вода с другой планеты: как кометы изменили нашу историю

1:52
Наука

Могли ли кометы доставить воду на Землю? Долгое время ученые отрицали такую возможность, считая, что вода на нашей планете появилась благодаря астероидам и вулканической активности. Однако новое исследование перевернуло привычные представления. Оказалось, что у кометы 67P/Чурюмова-Герасименко изотопный состав воды почти идентичен земному.

Вода
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода

Традиционные представления под угрозой

Ранее доминировала идея, что кометы не могли быть источником воды для Земли из-за слишком высокого содержания дейтерия в их воде. В 2014 году космический аппарат "Розетта" подтвердил эту гипотезу, зафиксировав на комете 67P высокую концентрацию дейтерия, значительно превышающую земные показатели. Это открытие, казалось, окончательно исключило кометы из числа "водных поставщиков" для нашей планеты.

Что изменило новое исследование

Недавние данные опровергли выводы 2014 года. Учёные выяснили, что измерения "Розетты" были искажены пылью, окружающей комету. Вода, насыщенная дейтерием, активно взаимодействует с пылевыми частицами, что привело к завышенным результатам. После пересчета выяснилось, что соотношение дейтерия и водорода у кометы 67P почти совпадает с аналогичными показателями в земных океанах.

Роль комет семейства Юпитера

Это открытие вновь возвращает кометы семейства Юпитера в список возможных источников воды на Земле. Теперь можно предположить, что вместе с астероидами и вулканической активностью именно эти кометы могли доставить значительное количество воды на нашу планету.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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