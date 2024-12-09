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История первого контакта с внеземными цивилизациями — или его провала

3:37
Наука

Существует ли жизнь за пределами Земли? С высокой вероятностью, ответ — да. Некоторые ученые предполагают, что инопланетяне могли не только посещать Землю, но и жить среди нас. Другие считают, что внеземная жизнь может быть настолько отличной от нашей, что мы даже не распознаем её. Хотя контакта с "братьями по разуму" пока не удалось установить, человечество активно ищет пути к этой цели.

Планета
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Планета

Эволюция представлений о внеземной жизни

Историк космонавтики Антон Первушин в своей книге "Наука о чужих. Как учёные объясняют возможность жизни на других планетах" рассказывает, как менялись представления о внеземных цивилизациях. В разные эпохи ученые предлагали смелые гипотезы и теории, стараясь разобраться, существует ли жизнь за пределами нашей планеты и как её найти.

Одной из ключевых вех стало развитие радиосвязи. На заре этой технологии шли споры: могут ли радиоволны преодолевать ионосферный слой Кеннели — Хевисайда? Исследования подтвердили, что это возможно благодаря коротким и ультракоротким волнам. В 1935 году американский инженер Эдвин Армстронг продемонстрировал систему частотной модуляции, а спустя десятилетие эти технологии использовали для радиолокации Луны в рамках эксперимента "Диана".

Радиоастрономия: путь к звездам

Радиоастрономия, зародившаяся в 1930-х, сыграла важную роль в поиске внеземного разума. Карл Янский впервые зафиксировал сильное радиоизлучение из центра Галактики. Его дело продолжил Грот Ребер, который построил первый радиотелескоп в своём дворе. Исследования, поддержанные такими учёными, как Ян Оорт, заложили основу для поиска сигналов, которые могли бы исходить от других цивилизаций.

Идея использовать водородную радиолинию на волне 21,1 см как универсальный способ связи между мирами обрела популярность. Ведь водород — самый распространённый элемент во Вселенной. Учёные предположили, что цивилизации, подобные нашей, тоже будут искать связь через эту частоту.

Проект "Озма" и первая охота за сигналами

В 1960 году Национальная радиоастрономическая обсерватория США приступила к реализации проекта "Озма". Молодой астроном Фрэнк Дрейк решил искать узкополосные сигналы от звёзд Тау Кита и Эпсилон Эридана. После нескольких недель безрезультатных наблюдений учёные вдруг зафиксировали мощный сигнал с Эпсилон Эридана — короткие импульсы, которые, казалось, исходили от разумных существ.

Однако эйфория была недолгой. Проверки показали, что сигнал пришёл не из космоса, а от самолета, задействованного в другой научной программе. Разочарованные исследователи завершили проект, хотя эта попытка стала важной страницей в истории SETI (поиска внеземного разума).

Что дальше?

Наука не останавливается. И хотя проект "Озма" завершился неудачей, интерес к внеземным цивилизациям только растёт. Современные технологии позволяют вести поиск сигналов с точностью, о которой 60 лет назад можно было только мечтать. Возможно, открытие, изменяющее наше представление о Вселенной, уже не за горами.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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