Древний щит римского солдата: редкая находка с трагической историей

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Древнеримский скутум из дерева и кожи, датируемый около 250 года н. э., является одним из немногих полностью сохранившихся римских щитов.

Фото: https://br.pinterest.com/pin/legionar-roman-schi-creion--548946642071829428/ Римский солдат

Этот редкий артефакт был найден почти век назад во время раскопок древнего города Дура-Европос в Сирии.

Щит, предположительно принадлежавший солдату, погибшему в бою, сейчас находится в Художественной галерее Йельского университета.

Высокий, полуцилиндрической формы, скутум демонстрирует исключительное мастерство древних ремесленников. Его изготовили из нескольких слоёв деревянных планок, склеенных между собой, а затем покрыли телячьей кожей и расписали. Роспись включает орла с лавровым венком, крылатых богинь Победы и льва — символы, отражающие римскую иконографию триумфа.

Археологи нашли скутум в 1933 году под крепостной башней, где также были обнаружены останки 19 римских солдат.

Предполагается, что они погибли во время осады города в 256 году н. э. солдатами Сасанидской империи. В ходе боя, возможно, применялось древнее химическое оружие — нефть, что сделало этот конфликт одной из ранних известных химических атак.

Дура-Европос была важным восточным торговым постом Римской империи с 165 года н. э., однако после осады и разрушения её забросили.

Уточнения

Ску́тум (лат scutum, мн.ч. scuta) — ростовой щит с центральной ручкой (кулачным хватом) и умбоном. Примерно с начала IV в. до н. э. стал использоваться римскими легионерами вместо аргивского гоплитского щита (около этого же времени римляне отказались от фаланги греческого образца).

