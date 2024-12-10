Древний щит римского солдата: редкая находка с трагической историей

Древнеримский скутум из дерева и кожи, датируемый около 250 года н. э., является одним из немногих полностью сохранившихся римских щитов.
Этот редкий артефакт был найден почти век назад во время раскопок древнего города Дура-Европос в Сирии.
Щит, предположительно принадлежавший солдату, погибшему в бою, сейчас находится в Художественной галерее Йельского университета.
Высокий, полуцилиндрической формы, скутум демонстрирует исключительное мастерство древних ремесленников. Его изготовили из нескольких слоёв деревянных планок, склеенных между собой, а затем покрыли телячьей кожей и расписали. Роспись включает орла с лавровым венком, крылатых богинь Победы и льва — символы, отражающие римскую иконографию триумфа.
Археологи нашли скутум в 1933 году под крепостной башней, где также были обнаружены останки 19 римских солдат.
Предполагается, что они погибли во время осады города в 256 году н. э. солдатами Сасанидской империи. В ходе боя, возможно, применялось древнее химическое оружие — нефть, что сделало этот конфликт одной из ранних известных химических атак.
Дура-Европос была важным восточным торговым постом Римской империи с 165 года н. э., однако после осады и разрушения её забросили.
Ску́тум (лат scutum, мн.ч. scuta) — ростовой щит с центральной ручкой (кулачным хватом) и умбоном. Примерно с начала IV в. до н. э. стал использоваться римскими легионерами вместо аргивского гоплитского щита (около этого же времени римляне отказались от фаланги греческого образца).
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.