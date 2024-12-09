Мощные магнитные бури обрушатся на Землю с 11 по 13 декабря

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В грядущие дни, с 11 по 13 декабря 2024 года, нашу планету ожидает сильная магнитная буря. Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют, что уровень геомагнитного шторма достигнет четырех баллов по девятибалльной шкале, что обозначает значительное возмущение в магнитном поле Земли.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ is licensed under public domain Солнце (снимок их космоса 11 апреля)

Событием, ставшим причиной этого явления, стали несколько солнечных вспышек, среди которых особенно выделяется мощный выброс класса M3.2, произошедший в ночь с 8 декабря и продолжавшийся 33 минуты. Этот выброс стал катализатором повышения активности в области солнечной астрономии, увеличив индекс активности до 6,9 балла, что соответствует оранжевому уровню.

В период с 11 по 13 декабря активность магнитосферы окажется на уровне 4 балла. При этом до указанных дат на Земле будет наблюдаться относительное спокойствие. С 8 по 10 декабря вероятность возникновения магнитной бури и шторма составит лишь 5% и 1% соответственно.

Для людей, чувствительных к колебаниям магнитного поля, такие условия могут провоцировать головные боли, общую слабость, бессонные ночи, колебания артериального давления и ухудшение хронических заболеваний.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.



