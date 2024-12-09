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Как опасные пирокластические потоки угрожают жителям центральных Филиппин

1:52
Наука

Сегодня, 9 декабря, в 15:03 по местному времени на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон. В атмосферу поднялся столб пепла и газа высотой до 3 километров.

Вулкан
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volcán_Chaitén-Sam_Beebe-Ecotrust.jpg by Sam Beebe
Вулкан

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) зафиксировал пирокластические потоки — опасные смеси горячего пепла и обломков, которые двигались со скоростью сотни метров в секунду.

Ситуация вынудила местные власти начать эвакуацию, в ходе которой планируется переселить 87 000 человек из радиуса 6 километров от эпицентра извержения.

Представители PHIVOLCS предупредили, что вулкан может перейти в стадию дальнейших взрывных извержений, что требует постоянного мониторинга.

Канлаон — один из самых активных вулканов Филиппин, расположен в центральной части страны, в провинциях Негрос-Оксиденталь и Негрос-Ориентал. Это уже второе извержение вулкана за год: предыдущее произошло в июне.

Кроме того, с октября кратер вулкана проявлял активность, сопровождавшуюся выделением газов, выбросами пепла и ежедневными землетрясениями.

PHIVOLCS повысил уровень опасности вулкана до 3-го — этот уровень указывает на магматическое вторжение на неглубокие уровни конуса и высокую вероятность опасного извержения в течение нескольких недель.

Следующий, 4-й уровень, означает начавшееся извержение, способное перерасти в катастрофическое в течение короткого времени.

Тем временем наблюдение за вулканом продолжается. Пирокластические потоки, охватывающие юго-восточные склоны, остаются наиболее серьёзной угрозой для местного населения.

Уточнения

Канлаон (себ. Kanlaon) — действующий вулкан на Филиппинах, на острове Негрос, примерно в 36 км к юго-востоку от города Баколод. Высота над уровнем моря — 2435 м диаметром основания 30 км. 
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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