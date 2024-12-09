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Тайна обратной стороны Луны: гигантская "рана" на спутнике Земли расскажет историю его рождения

3:03
Наука

Лунный кратер Южный Полюс — Эйткен, по правде говоря, является самым обширным кратерным образованием в Солнечной системе. Это уникальное образование несет в себе древние тайны самого начала истории нашей Солнечной системы и, возможно, самых первых этапов формирования Луны.

Луна охотника
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна охотника

Недавние исследования показали, что будущие миссии на Луну с высокой вероятностью принесут образцы пород, поднятых древним ударом из глубины Луны. Эти образцы помогут раскрыть множество загадок и, возможно, дать ответ на вопрос о том, как же вообще образовалась Луна.

Изначально огромная темная область на обратной стороне Луны, обнаруженная советским космическим аппаратом "Луна-3" в 1959 году, была принята за море. Однако позже по краям этого огромного бассейна стали замечать горные хребты, образующие дуги, что привело к выводу о том, что это огромный ударный кратер. Современные спутниковые данные даже предполагают наличие металлического ядра этого ударного образования, закопанного в лунные недры.

Бассейн назван в честь двух мест, между которыми он расположен — Южный полюс и кратер Эйткен. Его диаметр превышает 2000 километров, что означает, что размер упавшего небесного тела должен был достигать десятков километров. В контексте, астероид, обвиняемый в "убийстве динозавров" 66 миллионов лет назад, был всего лишь десятикилометровым.

Недавние измерения планетологов показали, что возраст бассейна Южный полюс — Эйткен составляет 4,33 миллиарда лет. Это значительно меньше возраста всей Солнечной системы, которая существует 4,6 миллиарда лет, указывая на то, что Луна уже существовала всего лишь 300 миллионов лет после образования Земли и столкнулась с серьезным ударом.

Ученые продолжают изучать, как эта катастрофа изменила Луну за прошедшие четыре миллиарда годы и как она выглядела изначально. Ранее считалось, что текущая вытянутость бассейна на юг-север соответствует его первоначальной овальной форме, но специалисты из Университета Мэриленда сделали новый вывод. По их данным, круглое кольцо горных хребтов почти идеально соответствует окружности. Это означает, что падение болида было прямым, и камни от этого удара разлетелись на огромные расстояния.

Это наталкивает планетологов с большим вниманием относиться к предстоящей миссии программы "Артемида". Астронавты будут направлены в Южный полюс Луны, с целью найти породы, поднятые из глубин лунной мантии. Это может подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что Луна образовалась из осколков, образовавшихся в результате столкновения Земли с гипотетической планетой размером с Марс.

Уточнения

Естественный спу́тник — небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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