Новый стандарт безопасности: представлен газовый детектор нового поколения

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Исследователи из Сколтеха разработали и протестировали простой в производстве полупроводниковый химический сенсор, отличающийся низкой себестоимостью и стоимостью измерений. Устройство способно за 40 секунд обнаружить наличие опасных газов в воздухе. Эксперименты показали 90-процентную точность при детектировании горючего ацетона, токсичного сероводорода и диоксида азота. Сенсор также чувствителен к другим газам, а его точность можно увеличить, проводя несколько последовательных измерений.

Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Waltermeister&action=edit&redlink=1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Сколково

В основе сенсора лежит чувствительный элемент из углеродных нанотрубок, подвешенный между двумя электродами. Это первый сенсор подобной конструкции с использованием нанотрубок.

Области применения таких сенсоров разнообразны: от контроля качества воздуха на производстве и вблизи дорог до медицинских целей. Например, у пациентов с диабетом первого типа в выдыхаемом воздухе содержится ацетон, концентрация которого может указать на необходимость инъекции инсулина. Также по содержанию газов в теплицах или промышленных холодильниках можно оценить степень зрелости фруктов и овощей или начало порчи мяса.

Полупроводниковые сенсоры, подобные разработанному в Сколтехе, востребованы там, где требуется постоянный мониторинг из-за их низкого энергопотребления и доступности. Они обладают высокой чувствительностью, но это также приводит к сложности в определении конкретного вещества в воздухе.

Избирательность полупроводниковых сенсоров можно улучшить, подражая обонятельной системе млекопитающих. Электрическое сопротивление чувствительного материала, в данном случае углеродных нанотрубок, изменяется под воздействием различных газов. Эти изменения можно интерпретировать с помощью машинного обучения, подобно тому как мозг млекопитающего распознает запахи.

Конструкция сенсора предполагает использование фрагмента ткани из углеродных нанотрубок, подвешенного между двумя электродами, покрытыми золотом на подложке из поликристаллического оксида алюминия. Такое решение позволяет быстро нагревать или охлаждать сенсор, что за 40 секунд прибор измеряет сопротивление при 400 различных температурах.

Эти 400 значений создают паттерн, который модель машинного обучения классифицирует для определения конкретного газа с точностью до 90 процентов. Повторные измерения снижают вероятность ошибки, достигая 99 процентов точности на второй минуте мониторинга. Стоимость одного измерения при обнаружении, например, диоксида азота, оказывается ниже, чем у аналогичных сенсоров.

Фильтрация данных позволила создателям сенсора учитывать эффект старения устройства, что значительно повысило точность измерений до 90 процентов. Этот подход также актуален для других полупроводниковых сенсоров, но редко учитывается.

Данный сенсор обещает стать эффективным и доступным решением для мониторинга воздуха, находя разнообразные применения в промышленности, экологии и медицине.

Уточнения

Полупроводни́к — материал, по удельной проводимости занимающий промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающийся от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения.

