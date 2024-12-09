Цифровая перегрузка: как технологии меняют нашу жизнь и мозг

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Современные технологии и их влияние на мозг человека остаются предметом пристального внимания учёных.

Фото: Wikimedia Commons by Plad02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Синий экран смерти Windows

Стремительное развитие, вызывает перегрузку с которой мозг, эволюционно адаптированный к совершенно иной среде, справляется с трудом.

Человеческий мозг имеет жёсткие ограничения по энергозатратам.

Постоянное переключение между задачами приводит к стрессу, ошибкам и снижению концентрации.

"Стресс зависит от того, как мы реагируем на внешние раздражители". — утверждает Ганс Селье, основоположник учения о стрессе.

В цифровую эпоху главный источник такого стресса экраны, которые не просто захватывают внимание, но и истощают ресурсы мозга.

Сегодня, когда объёмы информации выросли в разы, даже цифровое поколение сталкивается с последствиями этого явления: снижением устойчивости внимания, затруднениями в обработке информации и усталостью.

Особое влияние на мозг оказывают визуальные стимулы. Современные технологии адаптируются под зрительное восприятие, поскольку связь глаз и мозга является наиболее развитой.

Это позволяет быстрее обрабатывать визуальную информацию, но также усиливает нагрузку. В то же время, скорость и объём поступающего контента оставляют наш мозг каменного века далеко позади.

Исследования показывают, что время концентрации внимания сокращается.

Например, в 2004 году люди переключались между задачами каждые 150 секунд, а в 2012 году этот показатель сократился до 47 секунд.

Учёные предупреждают: частые переключения истощают мозг и снижают продуктивность. Простые инструменты, такие как таймеры и напоминания о перерывах, помогают немного снизить перегрузку.

Цифровая революция, в отличие от аналоговых технологий прошлого, требует нашего постоянного внимания, что сказывается на когнитивных способностях. Энергетическая цена, которую мы платим за каждое уведомление, оказывается выше, чем кажется.

Чтобы адаптироваться, человечеству нужно научиться осознанно управлять своим вниманием и восстанавливать баланс между технологиями и собственным благополучием.

Уточнения

«Информационная перегрузка» — избыток информации для восприятия и мышления в режиме линейной последовательности. термин упоминается в книге Бертрама Гросса «Управление организацией» 1964 года, но популяризировал его Элвин Тоффлер в своем бестселлере «Шок будущего» 1970 года.



