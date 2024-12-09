Древняя пирамида остановила строительство дороги в Мексике

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

В Мексике строительство третьей полосы на шоссе Пачука-Уэхуатла в районе Идальго неожиданно приостановилось из-за уникальной находки.

Фото: Arkeonews by Министерство культуры Перу, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древний храм в Перу

Дорожные рабочие наткнулись на пирамиду, которой около 1375 лет. Постройка относится к периоду расцвета многонационального общества Мецка, ранее не связанного с этой местностью.

Министерство культуры Мексики и Национальный институт антропологии и истории (INAH) сообщили, что первые признаки древнего комплекса, получившего название "Сан-Мигель", обнаружили в июне 2024 года.

Археологи вскоре начали раскопки, которые открыли пирамиду "Структура 1". В ней нашли пять секторов с десятью курганами.

Кроме того, было извлечено 155 артефактов:

керамические изделия,

ракушки,

каменные материалы,

А также следы древесного угля, обугленной древесины и известкового пола.

"До этой находки в районе не было известно о таких древних памятниках", — отметил Эктор Лабра Чавес, директор по туризму Сан-Агустин-Мецкититлана.

Археологи считают, что строение принадлежит народу Мецтитлана, который жил в регионе Сьерра-Альта в эпоху эпиклассики (650-950 гг. н. э.) и позднего постклассического периода (1350-1519 гг. н. э.). Для сохранения комплекса были проведены тщательные документальные работы, включая фотограмметрию с дронов.

Археологи построили каменную стену длиной 43 метра и высотой 11,5 метра, чтобы защитить пирамиду. Найденные участки покрыли геотекстилем и засыпали для дальнейшей консервации.

Несмотря на это, найденные артефакты уже предоставляют важную информацию о древнем заселении региона Барранка-де-Мецтитлан, которое, как предполагается, началось 14 000 лет назад.

Уточнения

История Мексики - "Тайна покинутых городов" в современной науке чаще всего объясняется эрозией почвы как результата хищнической эксплуатации. Наступивший затем голод вынудил население покинуть эти территории. Государству майя был нанесён такой удар, от которого оно уже не смогло оправиться.



