Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Зеландия, которую многие считают возможным восьмым континентом Земли, практически полностью скрыта под водой.
Геологи завершили составление подробной карты её подводных территорий, охватывающих почти 2 миллиона квадратных миль. Этот труд стал итогом масштабных исследований, включавших анализ горных пород с морского дна.
Команда учёных из новозеландской организации GNS Science изучала северную часть затонувшей Зеландии, используя образцы песчаника, аргиллита, известняка и базальтовой лавы.
Анализ позволил не только датировать породы (95–130 миллионов лет), но и составить карту геологических особенностей.
История Зеландии тесно связана с древним суперконтинентом Гондвана, который распался около 80 миллионов лет назад.
В отличие от Австралии или Антарктиды, большая часть Зеландии оказалась под водой, оставив над поверхностью лишь Новую Зеландию и несколько островов.
Данные показали, что тектоническое растяжение изменило структуру земной коры Зеландии, что в итоге привело к её затоплению. Учёные отмечают, что эта территория остаётся геологическим чудом, несмотря на её подводное положение.
В ходе исследований был подтверждён значительный вклад тектонических процессов в формирование Тасманова моря и истончение земной коры Зеландии.
Расчеты показали, что направление растяжения изменялось на 65 градусов, что стало ключевым фактором, изменившим судьбу континента.
Гондва́на в палеогеографии — древний суперконтинент в южном полушарии, включавший Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, а также Аравию, Мадагаскар и Индостан. Образовалась в конце докембрия (750—530 млн лет назад) в результате раскола суперконтинента Родиния
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