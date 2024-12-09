Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Зеландия, которую многие считают возможным восьмым континентом Земли, практически полностью скрыта под водой.

Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Космос

Геологи завершили составление подробной карты её подводных территорий, охватывающих почти 2 миллиона квадратных миль. Этот труд стал итогом масштабных исследований, включавших анализ горных пород с морского дна.

Команда учёных из новозеландской организации GNS Science изучала северную часть затонувшей Зеландии, используя образцы песчаника, аргиллита, известняка и базальтовой лавы.

Анализ позволил не только датировать породы (95–130 миллионов лет), но и составить карту геологических особенностей.

История Зеландии тесно связана с древним суперконтинентом Гондвана, который распался около 80 миллионов лет назад.

В отличие от Австралии или Антарктиды, большая часть Зеландии оказалась под водой, оставив над поверхностью лишь Новую Зеландию и несколько островов.

Данные показали, что тектоническое растяжение изменило структуру земной коры Зеландии, что в итоге привело к её затоплению. Учёные отмечают, что эта территория остаётся геологическим чудом, несмотря на её подводное положение.

В ходе исследований был подтверждён значительный вклад тектонических процессов в формирование Тасманова моря и истончение земной коры Зеландии.

Расчеты показали, что направление растяжения изменялось на 65 градусов, что стало ключевым фактором, изменившим судьбу континента.

Уточнения

Гондва́на в палеогеографии — древний суперконтинент в южном полушарии, включавший Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, а также Аравию, Мадагаскар и Индостан. Образовалась в конце докембрия (750—530 млн лет назад) в результате раскола суперконтинента Родиния

