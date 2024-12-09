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Не только высота: угрозы жизни альпинистов на Эвересте

2:10
Наука

Недавние сообщения о длинных очередях на вершине Эвереста, вызванные несколькими днями хорошей погоды, привели к гибели семи альпинистов. Ситуация на горе стала причиной смертельной пробки, когда альпинисты, включая 27-летнего Нихала Багвана из Индии, застряли в очереди на более чем 12 часов.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

По словам Кешава Пауделя из компании Peak Promotion, организующей туры на Эверест, Нихал был измотан, и несмотря на попытку спустить его в четвертый лагерь, он не смог выжить.

Эверест, высота которого составляет 29 029 футов (8 848 метров), представляет собой серьезный вызов для альпинистов, так как на высоте 8 200 футов (2 500 м) у них могут возникнуть симптомы острого горного заболевания (ОГБ).

Это состояние, хотя и не смертельное, затрагивает до 77% людей, поднимающихся на высоты от 6 000 до 19 300 футов (от 1 850 до 5 895 м), вызывая головные боли, тошноту, рвоту и усталость. Доктор Эндрю Лукс подчеркивает важность медленного подъема, чтобы минимизировать риск развития ОГБ.

Существуют также более серьезные заболевания, такие как высокогорный отек мозга (HACE) и высотный отек легких (HAPE), которые могут быть смертельными.

HACE затрагивает менее 1% альпинистов на высоте более 3 000 метров, а HAPE — до 8% на высотах от 8 200 до 18 000 футов. Ожидание в очереди на спуск с горы может усугубить состояние, поскольку альпинисты не могут нормально питаться и восстанавливать силы.

Проблема усугубляется "гора-фобией", когда альпинисты, потратившие значительные средства и время на подготовку, сталкиваются с трудностями в принятии решения о повороте назад. Это приводит к увеличению рисков, связанных с длительным пребыванием на опасных высотах.

Уточнения

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн), Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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