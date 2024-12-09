Как из хаоса возникает порядок: новое понимание динамики жидкостей

Исследования в области гидродинамики показали, что даже в хаотичных системах может возникать порядок. Например, при взаимодействии турбулентной жидкости с двумя параллельными пластинами, движущимися в противоположных направлениях, наблюдается формирование упорядоченной структуры.

Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Струя воды

Этот процесс, называемый "образованием полос", заключается в возникновении четких линий, где гладкие и турбулентные потоки чередуются.

Учёные заметили, что, несмотря на начальную турбулентность, со временем потоки начинают упорядочиваться, создавая полотно, похожее на волны на поверхности реки, вызванные ветром.

Старший автор исследования, Тобиас Шнайдер из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне, отметил, что из хаотичного движения турбулентности возникает структура и порядок, что долгое время вызывало удивление у физиков.

Ричард Фейнман высказывал мнение, что объяснение этого феномена может быть найдено в уравнениях Навье — Стокса, описывающих поведение жидкостей. Однако решение этих уравнений представляет собой сложную задачу, входящую в число проблем премии "Миллениум".

Шнайдер и его команда использовали компьютерное моделирование и теоретические расчёты для поиска "особых решений", которые описывают переход от хаоса к порядку.

Таким образом, исследователи разобрали хаотическое поведение на составляющие и нашли математические решения для каждого фрагмента. Шнайдер подчеркнул, что наблюдаемое поведение не является загадочным, а скорее "скрыто в стандартных уравнениях, описывающих поток жидкости".

Изучение формирования таких паттернов важно для понимания взаимодействия между турбулентными и ламинарными потоками, которые определяют конечное состояние системы. Однако в природных системах, таких как воздух, подобные структуры могут быть небезопасны, например, для самолетов.

Основной целью эксперимента было исследование фундаментальных свойств жидкостей в контролируемой среде, что поможет в дальнейшем разобраться в более сложных системах турбулентности, существующих в окружающей среде.

Уточнения

Ха́ос (др.-греч. χάος от χαίνω — раскрываюсь, разверзаюсь) — категория космогонии и космологии, первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и пространства (в противоположность порядку).

