Свет движется быстрее, чем когда-либо: исследователи изобретают сверхбыструю камеру

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Свет движется со скоростью 300 тысяч метров в секунду, устанавливая предел скорости во Вселенной. Однако возникает вопрос: как выглядит скорость света? Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали самую быструю камеру в мире, чтобы попытаться ответить на этот вопрос.

Фото: commons.wikimedia.org by Romain Peli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорость

Недавно на канале The Slow Mo Guys в YouTube было опубликовано видео, демонстрирующее возможности новой камеры, которая может снимать лазерный луч, проходящий через бутылку с молоком, со скоростью около 100 миллиардов кадров в секунду. Для сравнения: большинство фильмов записываются со скоростью 24 кадра в секунду.

На видео лазерный луч проходит через молоко, создавая синее размазанное пятно, поскольку молекулы молока рассеивают фотоны, подобно тому, как космическая пыль рассеивает свет звёзд. По словам постдокторанта Калифорнийского технологического института, Пэн Вана, свет проходит через бутылку примерно за 2 наносекунды.

Несмотря на то что 100 миллиардов кадров в секунду впечатляет, камера, известная как T-CUP, имеет потенциал снимать со скоростью 10 триллионов кадров в секунду. Эта камера была представлена в 2018 году и специально разработана для захвата сверхкоротких лазерных импульсов с высокой детализацией.

T-CUP работает как струйная камера, записывающая изображения в одном измерении, что позволяет отображать весь лазерный импульс в одном кадре. Для этого лазерный луч направляется на две разные камеры, а затем с помощью программного обеспечения создаётся одно изображение.

Будущие разработки могут привести к созданию камеры, способной записывать 1 квадриллион кадров в секунду. Эти технологии обещают революционизировать медицинские исследования, позволяя получать изображения живых тканей человека с беспрецедентной четкостью.

Тем не менее, их реализация потребует времени, и, возможно, зрителям будет трудно уследить за столь быстрыми достижениями.

Уточнения

Ско́рость све́та в вакууме — абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с).

