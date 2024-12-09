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Чернобыль против Фукусимы: какая катастрофа была опаснее

2:19
Наука

В сериале HBO "Чернобыль" исследуется ядерная катастрофа, произошедшая в Украине в 1986 году, и её страшные последствия. В то время как катастрофа в Чернобыле оставила глубокий след в истории, вскоре после неё, в 2011 году, произошла ещё одна авария на атомной электростанции "Фукусима-1" в Японии.

фукусима
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
фукусима

Причиной катастрофы в Японии стало землетрясение магнитудой 9,0, за которым последовало мощное цунами, приведшее к сбою системы и утечке радиации.

Сравнение этих двух событий демонстрирует, что Чернобыльская катастрофа оказала более разрушительное воздействие. На Чернобыльской АЭС взорвался один реактор, однако повреждения были более интенсивными и быстрыми, чем на Фукусиме, где расплавились три реактора.

Старший научный сотрудник Союза обеспокоенных учёных, Эдвин Лайман, указывает на то, что Чернобыль выбросил в атмосферу больше радионуклидов, включая плутоний и цезий-137. В результате Чернобыля было выброшено около 85 петабеккерелей цезия-137, тогда как на Фукусиме — всего 25.

Чернобыль также стал причиной немедленных жертв: двое рабочих погибли в результате взрыва, а ещё 29 человек умерли от радиационного отравления в течение следующих трёх месяцев. По данным международных экспертов, долгосрочные последствия катастрофы могут привести к большому числу заболеваний и случаев рака, что особенно затронуло детей в Украине.

С другой стороны, авария на Фукусиме, несмотря на её масштаб, привела к отсутствию смертей или случаев лучевой болезни среди работников и местных жителей. Однако, согласно информации Всемирной ядерной ассоциации, около 1000 человек могли погибнуть в результате косвенных последствий эвакуации.

Обе катастрофы стали важными уроками в области ядерной безопасности. Лайман подчеркивает, что необходимо не только учитывать риски, связанные с ядерной энергетикой, но и постоянно готовиться к непредвиденным ситуациям.

Уточнения

Ава́рия на Черно́быльской АЭС 26 апреля 1986 года (также известна как катастрофа на Чернобыльской АЭС, Чернобыльская авария, Чернобыльская катастрофа, Чернобыль; укр. Чорно́бильська катастро́фа) — разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припяти (Украинская ССР, ныне — Украина).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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