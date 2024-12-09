Грузовик с антиматерией отправится в путешествие по Европе

Ученые из ЦЕРН готовятся к первой в истории перевозке контейнера с антиматерией, которая считается самым дорогим веществом на Земле.
Эксперимент направлен на решение фундаментальной научной загадки — почему Вселенная состоит из материи, а не антиматерии, хотя Большой взрыв должен был создать их в равных количествах. Для транспортировки будут использоваться специальные устройства с мощными магнитами и системами охлаждения, чтобы избежать уничтожения антиматерии при контакте с обычной материей.
Перевозка начнется внутри самого центра ЦЕРН, а затем контейнеры будут отправлены в лабораторию при Дюссельдорфском университете имени Генриха Гейне, где точность измерений увеличится в 100 раз. Это может стать прорывом в понимании структуры Вселенной и причин существования материи.
Ученые считают, что различия между субатомными частицами материи и антиматерии могут объяснить, почему материя доминирует в нашей Вселенной. Исследование проводится в рамках эксперимента BASE, цель которого — определить мельчайшие различия между протонами и антипротонами.
В будущем проект может позволить перевозить антиматерию между любыми лабораториями Европы.
Антивещество́ — вещество, состоящее из античастиц, стабильно не образующееся в природе (наблюдательные данные не свидетельствуют об обнаружении антивещества в нашей Галактике и за её пределами).
Европе́йская организа́ция по я́дерным иссле́дованиям (в других переводах — Европейский центр ядерных исследований), ЦЕРН (от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) — межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий.
Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.