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Тёмная энергия раскрыла новый путь к поиску инопланетян

1:32
Наука

Физики предложили новую переменную для поиска внеземной жизни, добавив в знаменитое уравнение Дрейка фактор тёмной энергии. Это неуловимое явление, которое ускоряет расширение Вселенной, может значительно влиять на скорость звездообразования.

Надувные пришельцы возле Церкви основателя Саентологии
Фото: flickr.com by Льюис Фрэнсис, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Надувные пришельцы возле Церкви основателя Саентологии

Учёные из Даремского университета под руководством Даниэле Сорини обнаружили, что оптимальная скорость звездообразования достигается при 27% преобразования материи в звёзды. Однако во Вселенной, где мы существуем, этот показатель составляет лишь 23%, что может свидетельствовать о менее благоприятных условиях для возникновения жизни.

Тем не менее, исследование показывает, что даже при значительно более высокой плотности тёмной энергии вероятность возникновения жизни всё равно остаётся. Это открытие ставит под сомнение представление о том, что наша Вселенная уникальна для зарождения жизни, и увеличивает шансы обнаружить разумные формы жизни за пределами Земли.

Учёные подчёркивают, что скорость звездообразования — лишь один из множества факторов, влияющих на вероятность появления жизни. Другие включают наличие планет у звёзд, обитаемость этих планет и неизвестные переменные, связанные с формированием и эволюцией жизни.

Новые модели помогут исследовать, как жизнь может возникать в различных условиях, и могут изменить наше представление о месте человечества во Вселенной.

Уточнения

Инопланетя́нин прише́лец (с других планет, из космоса), «чужо́й» (англ. alien) — гипотетическое разумное существо внеземного происхождения, персонаж массовой культуры, в том числе художественных произведений, уфологии, конспирологии (в частности, о вторжении инопланетян) и некоторых новых религиозных движений.

Тёмная эне́ргия (англ. dark energy) в космологии — гипотетический вид энергии, введённый в математическую модель Вселенной для объяснения наблюдаемого её расширения с ускорением.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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