Неандертальцы обладали чувством прекрасного задолго до Homo sapiens

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Испанские учёные нашли доказательства способности неандертальцев к абстрактному мышлению.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ неандерталец

В пещере Прадо-Варгас в Бургосе обнаружены 15 морских окаменелостей, датируемых 39,8-54,6 тыс. лет назад. Большинство находок не имело практического применения, что указывает на их использование в культурных или символических целях.

Исследователи из университетов Бургоса и Малаги предполагают, что коллекционирование окаменелостей могло быть связано с украшением, обменом, созданием культурной идентичности или даже играми детей. Эти артефакты подчеркивают способность неандертальцев мыслить за пределами непосредственных нужд.

Интересно, что в этой местности не найдено следов Homo sapiens, что свидетельствует о самостоятельном развитии такого поведения у неандертальцев. Ученые считают, что собирательство могло быть мотивировано любопытством или эстетическим интересом к природе, что делает эти находки важным шагом в изучении эволюции когнитивных способностей человека.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.



Челове́к разу́мный (лат. Homo sapiens), также нередко просто челове́к — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов.

