В Крыму выращен первый генно-модифицированный виноград

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Крымские ученые совершили прорыв в виноградарстве, выведя первый в России сорт винограда с геном морских водорослей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Виноград

Разработка направлена на создание морозо- и засухоустойчивых растений, что особенно актуально для региона с его изменчивым климатом. Генно-модифицированный виноград пока растет в лабораторных условиях, но ученые института "Магарач" и Никитского ботанического сада уверены в успехе.

В основе технологии — внедрение генов холодового шока из водорослей, что позволяет растениям адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям. Погодные аномалии в Крыму, такие как ранние заморозки и засуха, усложняют традиционное виноградарство, делая генетические инновации необходимостью. Кроме того, ученые восстанавливают коллекцию аборигенных сортов, адаптируя их к современным климатическим вызовам.

Этот год стал особенным для виноделов региона: раннее тепло ускорило вегетацию, а сильная жара привела к раннему созреванию винограда. Впервые уборку начали уже в июле. В то же время высокие температуры повлияли на процесс брожения, заставив производителей использовать чистую культуру дрожжей. Однако, благодаря жаркому и сухому климату, грибные заболевания практически отсутствовали, что позитивно сказалось на урожае.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.



Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии.

